Modric mua 60 vé mời người thân xem trận derby Milan

ItalyTiền vệ Luka Modric trả tiền cho 60 vé mời bạn bè và người thân từ Croatia tới sân San Siro xem trận AC Milan thắng Inter Milan 1-0 ở vòng 28 Serie A.

Theo Sky Sport, trận derby Milan tối 8/3 lập kỷ lục doanh thu phòng vé trong lịch sử bóng đá Italy với hơn 10 triệu USD.

Trong bầu không khí đó, Modric gây chú ý khi mua khoảng 60 vé để gửi cho người thân và bạn bè từ quê nhà sang cổ vũ. Đây là lần thứ hai anh đối đầu Inter trong màu áo Milan và cũng có thể là lần cuối, theo nhận định của Sky.

Strahinja Pavlovic, Niclas Fullkrug, Luka Modric và Alexis Saelemaekers (từ trái sang) ăn mừng sau trận Milan thắng Inter 1-0 ở vòng 28 Serie A trên sân San Siro, Milan, Italy ngày 8/3/2026. Ảnh: Reuters

Trong số khách mời có Mario Mandzukic - gương mặt quen thuộc với San Siro. Cựu tiền đạo 39 tuổi từng khoác áo Milan, đã giải nghệ và đang làm việc trong ban huấn luyện đội tuyển Croatia.

Mandzukic vốn có mặt tại Italy từ đầu tuần trước. Tối 7/3, anh nhận một giải thưởng từ Juventus và chào khán giả trên sân trước trận Juventus thắng Pisa 4-0 tại Turin. Truyền thông Italy cho biết Mandzukic đã ở nhà của Modric trong vài ngày qua.

Pervis Estupinan ghi bàn duy nhất trong chiến thắng của Milan. Ảnh: Reuters

Trên sân San Siro, Modric đá trọn 90 phút, giúp Milan thắng Inter 1-0. Bàn duy nhất đến ở phút 35, khi Youssouf Fofana chọc khe để Pervis Estupinan thoát xuống dứt điểm vào góc gần đánh bại thủ môn Yann Sommer.

Ở giai đoạn một Serie A, Milan cũng thắng Inter 1-0 nhờ công Christian Pulisic. Đây là lần đầu tiên Milan thắng cả hai trận derby ở Serie A kể từ 2010-2011, cũng dưới thời Max Allegri. Kết quả này giúp Milan rút ngắn cách biệt với Inter xuống 7 điểm, nuôi hy vọng vô địch khi mùa giải còn 10 vòng.

"Chúng tôi luôn tin tưởng, nhưng phải tiếp tục tiến từng trận một", Modric nói với DAZN Italy sau trận. "Đó là nỗ lực rất lớn. Chúng tôi chơi tuyệt vời trong hiệp một, còn Inter vùng lên sau giờ nghỉ vì họ là đội mạnh, nhưng thực tế họ hầu như không tạo được cơ hội nào rõ rệt. Điều đó cho thấy chúng tôi phòng ngự tốt, tổ chức rất chặt chẽ và xứng đáng thắng".

Sergio Ramos trên khán đài sân San Siro. Ảnh: IPA

Trên khán đài, nhiều người thân và bạn bè của Modric có mặt cổ vũ, trong đó có cựu đồng đội tại Real - Sergio Ramos. Sự xuất hiện của Ramos cũng khiến Modric được hỏi về những thông tin từ Tây Ban Nha cho rằng HLV Allegri có thể được Real cân nhắc cho vị trí HLV trưởng từ mùa giải tới.

"Xung quanh Real có rất nhiều tin đồn, nhưng tôi không quan tâm đến những chuyện đó", Modric đáp. "Tôi rất hạnh phúc ở Milan và cũng rất vui khi Sergio có mặt tại đây. Hôm qua anh ấy nhắn rằng rất muốn trải nghiệm bầu không khí của trận derby này. Việc Ramos tới xem trận đấu và chúng tôi thắng khiến mọi thứ càng tuyệt vời hơn. Hôm nay Milan có một chút tinh thần của Ramos".

Hè 2025, Modric gia nhập Milan theo hợp đồng một năm, kèm điều khoản gia hạn thêm một mùa. Quyết định ở lại hay không sẽ do chính tiền vệ 40 tuổi đưa ra.

Ban lãnh đạo Milan được cho là muốn Modric tiếp tục thi đấu thêm một mùa để giúp đội bóng hướng tới mục tiêu trở lại Champions League. Dù vậy, quyết định cuối cùng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mong muốn của gia đình, thể trạng của chính Modric và kế hoạch của anh sau World Cup 2026.

Hồng Duy (theo MilanNews, Football Italy)