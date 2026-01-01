Modric: 'Mourinho từng khiến Ronaldo bật khóc trong phòng thay đồ'

Tây Ban NhaTiền vệ Luka Modric tiết lộ HLV Jose Mourinho từng nghiêm khắc đến mức khiến Cristiano Ronaldo rơi nước mắt khi còn làm việc cùng nhau tại Real Madrid.

"Ronaldo là mẫu cầu thủ luôn cống hiến hết mình trên sân. Nhưng tôi từng thấy Mourinho khiến Ronaldo bật khóc trong phòng thay đồ, chỉ vì có một lần không theo kèm hậu vệ biên đối phương", Modric nói với Corriere della Sera ngày 31/12. "Mourinho rất thẳng thắn với cầu thủ, đôi khi đến mức gay gắt, nhưng ông ấy luôn công bằng và chân thành".

HLV Jose Mourinho chỉ đạo Cristiano Ronaldo khi còn cùng phụng sự Real Madrid. Ảnh: AS

Mourinho từng làm việc với Ronaldo giai đoạn 2010-2013, khi ông dẫn dắt Real Madrid. Hai thầy trò cùng nhau đoạt La Liga 2011-2012, Cup Nhà vua Tây Ban Nha 2010-2011 và Siêu Cup Tây Ban Nha 2012.

Tuy nhiên, quan hệ giữa Mourinho và Ronaldo về sau không tốt đẹp. HLV Bồ Đào Nha từng nói với ESPN tháng 6/2013 rằng: "Có thể Ronaldo nghĩ rằng cậu ấy biết tất cả, và không có HLV nào giúp cậu ấy tiến bộ hơn được nữa. Tôi gặp vấn đề cơ bản với Ronaldo, khi chỉ trích cậu ấy vì chiến thuật. Ronaldo không nghe lời và chẳng cam chịu chỉ trích".

Modric cho biết Mourinho thực ra đối xử công bằng với mọi học trò, từ những ngôi sao lớn như Ronaldo, Sergio Ramos cho đến các tân binh. "Nếu cần góp ý, ông ấy sẽ nói thẳng. Max Allegri cũng vậy, luôn chỉ rõ điều gì đúng, điều gì chưa ổn. Với tôi, sự thẳng thắn và minh bạch là yếu tố quan trọng nhất", Modric nói, đồng thời khẳng định Mourinho là người "đặc biệt, cả trong công việc lẫn đời sống".

Modric chuyển đến Real năm 2012 và chỉ có một mùa giải thi đấu dưới trướng Mourinho. Nhưng tiền vệ người Croatia dành nhiều lời ca ngợi và cho biết chính nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã đưa anh đến sân Bernabeu. "Nếu không có Mourinho, tôi khó có thể đặt chân đến Real. Tôi tiếc vì chỉ được làm việc với ông ấy trong một mùa giải", anh nói, nhưng cũng đồng thời đánh giá Carlo Ancelotti - HLV từng dẫn dắt anh tại Real - mới là "số một".

HLV Jose Mourinho chuẩn bị tung Luka Modric vào sân. Ảnh: Marca

Modric cũng không thích những so sánh giữa Ronaldo và Lionel Messi. "Họ đều là những biểu tượng của bóng đá hiện đại", anh bày tỏ. "Tôi cảm thấy gần gũi với Cristiano hơn vì từng là đồng đội. Anh ấy không chỉ là một cầu thủ vĩ đại mà còn là con người tuyệt vời, có trái tim nhân hậu và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác".

Trong cuộc phỏng vấn này, Modric cũng nhìn lại hành trình cuộc đời nhiều thăng trầm, từ ký ức chiến tranh khiến ông nội anh thiệt mạng đến những ngã rẽ thuở thiếu thời. Anh từng theo học ngành dịch vụ khách sạn và cho biết nếu không trở thành cầu thủ, có thể đã làm nghề bồi bàn. Modric tiết lộ anh yêu mến Milan từ nhỏ vì thần tượng Zvonimir Boban, nhưng luôn tin rằng đích đến của sự nghiệp sẽ là Real Madrid.

Bí quyết giúp Modric duy trì đỉnh cao, theo chính anh, là niềm đam mê với bóng đá và lối sống giản dị."Tôi chỉ xem mình là một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường", anh nói.

Modric trưởng thành từ lò đào tạo Dinamo Zagreb, trước khi gia nhập Tottenham năm 2008. Sau đó bốn mùa, anh chuyển sang Real. Qua 13 năm, tiền vệ cao 1,72 m trở thành cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử CLB, với 28 danh hiệu, trong đó có 6 Champions League và 5 La Liga. Anh đã 6 lần đứng trong đội hình tiêu biểu FIFPro, giành giải Quả Bóng Vàng 2018.

Hè 2025, Modric gia nhập AC Milan theo hợp đồng một năm, với tùy chọn gia hạn đến hè 2027. Anh ra sân 17 trận trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp AC Milan đang đứng thứ hai Serie A.

Hồng Duy (theo ESPN, Marca)