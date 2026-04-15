Mộc Thủy Nguyên theo đuổi triết lý mỹ phẩm 'thuần chay, chuẩn hóa'

Nhà sáng lập Mộc Thủy Nguyên phát triển sản phẩm chăm sóc cá nhân theo định hướng thuần chay, chuẩn hóa nguyên liệu, tập trung nghiên cứu công thức và minh bạch thành phần.

Thị trường mỹ phẩm thiên nhiên ghi nhận xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tính minh bạch, nguồn gốc nguyên liệu và tiêu chuẩn sản xuất. Các tiêu chí như độ "sạch" của công thức, mức độ chuẩn hóa nguyên liệu và thông tin rõ ràng về xuất xứ dần trở thành cơ sở tham khảo khi chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.

Trong bối cảnh đó, ông Đặng Văn Dũng - nhà sáng lập Công ty Cổ phần Mộc Thủy Nguyên - định hướng phát triển doanh nghiệp dựa trên bộ tiêu chuẩn cụ thể, tập trung vào thành phần, quy trình nghiên cứu và công bố thông tin nhằm đảm bảo tính rõ ràng, nhất quán trong từng sản phẩm.

Ông Dũng quan niệm: "Một sản phẩm thiên nhiên đúng nghĩa cần được kiểm soát từ nguồn gốc, chuẩn hóa nguyên liệu, duy trì công thức ổn định theo tỷ lệ xác định". Theo định hướng này, doanh nghiệp hiện phát triển ba dòng chăm sóc cá nhân gồm dầu gội Mộc Citrus, dầu xả Mộc Citrus và bọt vệ sinh TeaFresh.

Với dòng gội, xả Mộc Citrus, tỷ lệ saponin từ bồ kết được chuẩn hóa tới 40%, góp phần tạo bọt tự nhiên, hỗ trợ làm sạch tóc, giảm gàu. Công thức còn kế thừa từ các bài thuốc dưỡng tóc phương Đông, với 27 loại thảo dược truyền thống như bồ kết, hà thủ ô, nhân sâm, linh chi, gừng... Sản phẩm còn ứng dụng công nghệ lên men sinh học (Aspergillus Ferment), hướng đến khả năng làm sạch và chăm sóc tóc, da đầu theo cơ chế cân bằng.

Trong khi đó, dòng bọt vệ sinh TeaFresh được phát triển với công thức dịu nhẹ, vận hành theo cơ chế chăm sóc ba lớp: hỗ trợ làm sạch, cân bằng pH, bảo vệ hệ vi sinh tự nhiên. Sự kết hợp giữa acid lactic, prebiotic cùng các chiết xuất rau má, lô hội, trà xanh chuẩn hóa 90% polyphenol giúp làm dịu, kháng viêm, khử mùi tự nhiên.

Điểm chung của ba dòng trên là dùng cho cả nhà (không phân biệt lứa tuổi, giới tính), không chứa các thành phần có nguy cơ gây kích ứng và ảnh hưởng đến sự cân bằng tự nhiên của cơ thể như sulfate, silicone, paraben. Sản phẩm đạt chứng nhận thuần chay của The Vegan Society (Anh).

Hành trình của nhà sáng lập Đặng Văn Dũng không bắt đầu từ phòng thí nghiệm, mà từ thực địa. Từ năm 2018, ông rời đô thị, khảo sát nhiều vùng đất để hiểu thêm đời sống bản địa. Trải nghiệm tại Tây Bắc, miền Trung hay Tây Nguyên giúp ông nhận thấy: Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên thảo dược phong phú nhưng thiếu hệ quy chiếu khoa học để đưa các giá trị này vào sản phẩm hiện đại. "Vấn đề không nằm ở nguyên liệu mà ở cách chuẩn hóa, kiểm chứng", ông Dũng lý giải.

Từ thực tế này, Mộc Thủy Nguyên xác lập rõ hướng đi: vận dụng ngôn ngữ khoa học để chuyển hóa tri thức dân gian thành sản phẩm tiêu dùng, thông qua nghiên cứu, kiểm nghiệm để đưa tới tay khách hàng các sản phẩm từ thiên nhiên, lành tính.

Theo ông Dũng, triết lý "sạch là gốc - bền là đích" không dừng ở thông điệp mà được cụ thể hóa bằng quy trình nghiên cứu kéo dài nhiều tháng cho mỗi sản phẩm: từ sàng lọc nguyên liệu, kiểm soát hồ sơ, thử nghiệm công thức đến sản xuất trong điều kiện tiêu chuẩn trước khi đưa ra thị trường.

"Chứng nhận thuần chay cũng không phải điểm cộng marketing mà là quy trình kiểm định độc lập, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh công thức nhiều lần để đáp ứng tiêu chí quốc tế. Thay vì tối ưu tốc độ ra thị trường, chúng tôi ưu tiên độ chính xác, tính hiệu quả. Đây là cơ sở quan trọng giúp Mộc Thủy Nguyên xây dựng nền tảng phát triển mới", ông Dũng nói thêm.

Trong bối cảnh thị trường chăm sóc cá nhân bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, các thương hiệu hóa mỹ phẩm sẽ ngày càng cạnh tranh gay gắt. Giới chuyên môn cho rằng những doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu, chuẩn hóa, kiểm chứng bài bản có thể tạo lợi thế để phát triển dài hạn.

Mộc Thủy Nguyên định vị mình trong nhóm này. Không dừng lại ở ba sản phẩm hiện tại, doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu thảo dược, công nghệ chiết xuất cùng nền tảng công thức mới, qua đó mở rộng danh mục sản phẩm theo hướng chuyên sâu hơn.

"Nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, các tiêu chuẩn ngày càng tiệm cận quốc tế, những thương hiệu làm chủ được công thức, dữ liệu và quy trình không chỉ tồn tại mà còn có cơ hội tái định hình cuộc chơi. Tôi tin nếu 'sạch' là điều kiện cần để nhãn hóa mỹ phẩm tạo dựng niềm tin ở khách hàng, thì 'nghiên cứu và chuẩn hóa' là nền tảng để doanh nghiệp bứt phá", ông Dũng phân tích thêm.

