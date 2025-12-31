Mộc Châu tổ chức hội thi 'Hoa hậu bò sữa năm 2026'

Sơn LaHội thi dự kiến tổ chức ngày 2 - 3/1/2026, tại sân Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, phường Thảo Nguyên, thị xã Mộc Châu.

Nội dung trọng tâm của hội thi là phần bình chọn "Hoa hậu bò sữa", với sự tham gia của khoảng 30 - 40 cá thể bò sữa đến từ các hộ chăn nuôi tiêu biểu, trung tâm giống và các đơn vị trực thuộc công ty.

Đại diện doanh nghiệp cho biết đằng sau những cô bò xuất hiện trên sân thi là cả một quá trình tuyển chọn được thực hiện công phu từ đội ngũ kỹ thuật của công ty đã đi sâu vào từng trang trại, theo dõi đàn bò qua nhiều giai đoạn phát triển để chọn ra những cá thể hội tụ đầy đủ tiêu chí: vóc dáng hài hòa, sức khỏe ổn định, ngoại hình đẹp và khả năng cho sữa tốt. Mỗi bước sàng lọc đều được thực hiện cẩn trọng, bám sát quy trình chuyên môn nhiều năm của công ty - đảm bảo những thí sinh bước ra sân thi đều là đại diện xứng đáng cho tay nghề và sự tận tụy của mỗi "nghệ nhân làm sữa".

Các cá thể dự thi được đánh giá dựa trên ngoại hình tổng thể và hệ thống chỉ số cơ thể, bao gồm đầu, vai, ngực, 4 chân, bầu vú, cùng tình trạng sức khỏe. Bên cạnh đó, sản lượng và chất lượng sữa là tiêu chí then chốt, quyết định các danh hiệu cao nhất như hoa hậu, á hậu và các giải phụ.

Các cô bò dự thi đều được tuyển chọn kỹ lưỡng sau nhiều tháng. Ảnh: Công ty Mộc Châu

Song song với phần thi chính, hội thi còn diễn ra nhiều hoạt động bên lề, góp phần mở rộng không gian trải nghiệm cho người dân và du khách. Nổi bật là khu trưng bày, giới thiệu và dùng thử các sản phẩm của công ty Mộc Châu cùng nông sản đặc trưng của địa phương.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức cuộc thi sáng tác video với chủ đề "Thảo nguyên - Câu chuyện tôi kể", không gian tái hiện "Nông trường Mộc Châu xưa", triển lãm ảnh và các hoạt động nghệ thuật, trò chơi tương tác dành cho học sinh và khách tham quan, tạo nên không khí lễ hội mang đậm bản sắc cao nguyên.

"Hội thi Hoa hậu bò sữa 2026 không chỉ là một sự kiện nông nghiệp mà còn là dịp để Mộc Châu khẳng định giá trị di sản gần 7 thập kỷ làm sữa trên vùng đất này. Tinh thần 'Tự hào cao nguyên - Giữ gìn tinh hoa' được thể hiện xuyên suốt từ quy trình chăm sóc, tuyển chọn, đến khoảnh khắc những cá thể đẹp nhất của đàn bò được tôn vinh", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Những con bò được chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận dưới bàn tay của các "nghệ nhân làm sữa". Ảnh: Công ty Mộc Châu

"Hoa hậu bò sữa Mộc Châu" là một hội thi truyền thống được Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tổ chức từ năm 2004. Sự kiện nhằm tôn vinh nghề chăn nuôi bò sữa, người nông dân nuôi bò giỏi và quảng bá giá trị văn hóa - nông nghiệp của cao nguyên Mộc Châu (Sơn La). Hội thi được duy trì qua 17 kỳ, là hành trình hơn hai thập kỷ song hành cùng sự phát triển của nghề sữa Mộc Châu và trở thành một sự kiện văn hóa - du lịch nổi bật của vùng núi phía Bắc. Thông qua hội thi, công ty tiếp tục quảng bá giá trị và uy tín của thương hiệu sữa nơi đây, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp tại địa phương.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu)