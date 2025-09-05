Mộc Châu Milk tặng 500.000 hộp sữa dịp Quốc khánh

Hàng trăm nghìn hộp sữa tươi tiệt trùng Mộc Châu Creamery được trao tặng người dân, chiến sĩ và lực lượng phục vụ đại lễ 2/9.

Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) triển khai chương trình trao tặng 500.000 hộp sữa tươi tiệt trùng Mộc Châu Creamery. Hoạt động diễn ra trong ba ngày cao điểm 27/8, 30/8 và 2/9, đúng vào thời điểm người dân từ khắp mọi miền tổ quốc đổ về Hà Nội để tham dự và chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành trọng thể.

Nhân viên Mộc Châu Milk gửi tặng sữa cho một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ tại đại lễ. Ảnh: Mộc Châu Milk

Các điểm phát sữa được bố trí linh hoạt tại những khu vực tập trung đông người và các chốt trực chiến sĩ nhằm bảo đảm sản phẩm được trao tận tay đúng đối tượng. Không chỉ chiến sĩ, công an, lực lượng hậu cần mà cả người dân, du khách đến tham dự lễ kỷ niệm cũng đều có cơ hội nhận những hộp sữa.

Đại diện doanh nghiệp cho biết việc trao tặng sữa không chỉ nhằm mang đến nguồn dinh dưỡng thiết thực cho các lực lượng tham gia và phục vụ đại lễ mà còn là lời tri ân, chia sẻ của thương hiệu. "Chúng tôi mong muốn đồng hành, tiếp sức cho các chiến sĩ, tình nguyện viên và người dân có mặt tại sự kiện lịch sử để mỗi người đều cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia trong ngày hội non sông", vị này nhấn mạnh.

Các em học sinh chụp ảnh lưu niệm sau khi nhận sữa tươi Mộc Châu Creamery. Ảnh: Mộc Châu Milk

Việc lựa chọn sản phẩm Mộc Châu Creamery - dòng sữa tươi tiệt trùng mới ra mắt, cũng mang một thông điệp riêng. Đó là khẳng định cam kết nâng cao chất lượng dinh dưỡng, an toàn và hiện đại trong từng sản phẩm, từ đó đồng hành lâu dài cùng sức khỏe cộng đồng.

"Đại lễ Quốc khánh là dịp để mỗi người Việt Nam cùng nhìn lại chặng đường đã qua. Với chúng tôi, đây còn là thời điểm ý nghĩa để lan tỏa giá trị sẻ chia, góp phần tạo nên bầu không khí đoàn kết, gắn bó", vị đại diện nhấn mạnh.

Người dân ở mọi lứa tuổi đều được "tiếp sức" với sữa tươi Mộc Châu Creamery khi tham gia đại lễ. Ảnh: Mộc Châu Milk

Bên cạnh hoạt động tặng sữa, đội ngũ tình nguyện viên của Mộc Châu Milk cũng trực tiếp tham gia hỗ trợ tại các điểm phát, đồng hành cùng lực lượng chức năng trong công tác phân phối. Sự tham gia này không chỉ thể hiện trách nhiệm cộng đồng mà còn góp phần tạo nên tinh thần chung tay vì một ngày lễ an toàn, ý nghĩa.

Theo đại diện Mộc Châu Milk, việc trao tặng 500.000 hộp sữa trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được đánh giá là một trong những hoạt động cộng đồng có quy mô lớn của doanh nghiệp sữa trong năm nay. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực gắn kết phát triển kinh doanh với trách nhiệm xã hội, đồng thời khẳng định vai trò của doanh nghiệp Việt trong hành trình đồng hành cùng các sự kiện quốc gia trọng đại.

(Nguồn: Mộc Châu Milk)