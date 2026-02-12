Mộc Châu Creamery triển khai chương trình khuyến mãi dịp Tết

Người tiêu dùng có nhiều cơ hội nhận quà tặng hấp dẫn cũng như thưởng thức các sản phẩm của thương hiệu khi tham gia chương trình.

Mộc Châu Creamery triển khai chương trình khuyến mãi "Sữa ngon truyền đời - Rước lộc đầu xuân" từ ngày 1/2 đến 15/3. Theo đó, khách hàng khi mua các sản phẩm Mộc Châu Creamery và Mộc Châu Milk sẽ nhận thẻ QR ngẫu nhiên, tương ứng với một lượt quay thưởng trên hệ thống.

Hệ thống giải thưởng đa dạng, từ các phần quà công nghệ giá trị như: 6 iPhone 17 Pro, 6 iPad Air 7 M3; đến những phần thưởng gắn liền với trải nghiệm sản phẩm gồm: 60 cơ hội uống sữa Mộc Châu Creamery miễn phí trong một năm, 1.000 cơ hội uống miễn phí trong một tháng, cùng 60.000 thẻ điện thoại trị giá 10.000 đồng.

Mộc Châu Creamery khởi động chương trình khuyến mãi đầu xuân, lan tỏa niềm vui tiêu dùng. Ảnh: Mộc Châu Creamery

Đại diện thương hiệu cho biết chương trình khuyến mãi đầu xuân của Mộc Châu Creamery không chỉ mang đến cơ hội nhận quà, mà còn góp phần lan tỏa niềm vui tiêu dùng đến khách hàng. Cách thức tham gia được thiết kế đơn giản, dễ thao tác khi người tiêu dùng chỉ cần quét mã QR và thực hiện quay thưởng trực tiếp trên hệ thống. Đặc biệt, mỗi người có thể tham gia với nhiều mã dự thưởng khác nhau. Mỗi mã hợp lệ tương đương với một lượt quay. Tổng số lượt quay sẽ được hệ thống tự động lưu trữ và hiển thị trên trang Vòng quay may mắn trong trường hợp khách hàng chưa tiến hành quay trúng thưởng.

Chương trình còn thể hiện rõ định hướng lấy người tiêu dùng làm trung tâm của Mộc Châu Creamery. Thông qua việc kết hợp hài hòa giữa chất lượng sản phẩm và trải nghiệm tiêu dùng, thương hiệu từng bước xây dựng một hệ sinh thái sữa thượng hạng - nơi mỗi hộp sữa không chỉ nuôi dưỡng thể chất mà còn mang lại cảm xúc, niềm tự hào và sự gắn kết.

Sản phẩm thuộc thương hiệu Mộc Châu Creamery. Ảnh: Mộc Châu Creamery

Thương hiệu Mộc Châu Creamery thuộc Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu ra mắt vào tháng 12/2025. Thương hiệu không chỉ tiếp nối những giá trị truyền thống mà còn mở ra một chương mới với mong muốn đưa sữa Việt vươn lên phân khúc cao cấp.

"Mộc Châu Creamery là kết tinh của điều kiện thiên nhiên ưu ái, tâm huyết làm nghề và mối gắn bó bền chặt giữa bò và người. Chính sự am hiểu, tỉ mỉ cùng kỹ nghệ làm sữa được gìn giữ qua nhiều thế hệ đã tạo nên chất lượng ổn định và sự sáng tạo trong từng sản phẩm", đại diện Mộc Châu Creamery từng chia sẻ tại sự kiện ra mắt.

Mộc Châu Creamery nhấn mạnh giá trị đơn nguồn thượng hạng - nơi mọi giọt sữa đều khởi nguồn từ một hệ sinh thái khép kín tại vành đai vàng sữa Mộc Châu. Ảnh: Mộc Châu Creamery

Hiện tại, các sản phẩm thuộc thương hiệu này không chỉ có mặt tại nhiều cửa hàng tạp hóa truyền thống mà còn ở hệ thống siêu thị lớn như Coopmart, Lotte, Aeon, Circle K...; trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada... với gian hàng chính hãng của Vinamilk. Việc đa dạng hóa kênh phân phối giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, từ mua sắm trực tiếp đến đặt hàng trực tuyến, góp phần tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

(Nguồn: Mộc Châu Creamery)