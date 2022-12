MobiOuting đồng hành học sinh, sinh viên kiến tập định hướng tương lai

Chuỗi chương trình "MobiOuting - Kiến tập định hướng tương lai" do MobiFone tổ chức chào đón hàng nghìn học sinh, sinh viên tham gia trên khắp miền Tây.

Sau nhiều chương trình hướng đến cộng đồng như "Cùng MobiFone bật nút công dân toàn cầu", "Yes we can", "Đánh thức khát vọng"... MobiFone tiếp tục phối hợp với hơn 30 trường THPT, cao đẳng, đại học tại khu vực miền Tây tổ chức chuỗi chương trình kiến tập doanh nghiệp. Chương trình nhằm mang đến cho các em học sinh, sinh viên kiến thức và trải nghiệm thực tế, góp phần định hướng tương lai.

Sau hơn một tháng triển khai, MobiOuting đã đón tiếp hơn 2.500 học sinh, sinh viên và sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.

MobiOuting chào đón sinh viên trường Cao đẳng Nghề An Giang. Ảnh: MobiFone

Chương trình gồm các hoạt động tham quan tòa nhà MobiFone, trải nghiệm bán hàng, khám phá bản thân qua sinh trắc vân tay.

Cụ thể, trong hoạt động tham quan tòa nhà, các học sinh, sinh viên được quan sát hoạt động kinh doanh và quá trình làm việc tại các phòng ban gồm phòng bán hàng và marketing, phòng khách hàng doanh nghiệp, cửa hàng giao dịch và chăm sóc khách hàng..., được giải đáp những thắc mắc về vấn đề công việc trong thực tế.

Sinh viên đặt câu hỏi trong hoạt động tham quan tòa nhà MobiFone. Ảnh: MobiFone

Bên cạnh việc tham quan tòa nhà, các em còn được khám phá bản thân qua hoạt động sinh trắc vân tay. Qua đó, các em học sinh, sinh viên sẽ được phân tích dấu vân tay, tư vấn về điểm mạnh, điểm yếu và tính cách của bản thân, một cơ sở quan trọng giúp định hướng tương lai đúng đắn và phù hợp nhất.

Một sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic thực hiện sinh trắc vân tay tại MobiOuting. Ảnh: MobiFone

Đặc biệt, hoạt động trải nghiệm bán hàng cũng được nhiều học sinh, sinh viên tỏ ra hứng thú khi các em được trải nghiệm công việc của một nhân viên bán hàng bên gian hàng mô phỏng tại khu vực này.

Sinh viên hào hứng với hoạt động trải nghiệm bán hàng cùng gian hàng mô phỏng tại MobiOuting. Ảnh: MobiFone

Ngoài ra, tại đây các em thực hiện check-in cùng chương trình nhận được quà tặng là gói mobiEdu gồm hai tài khoản học trực tuyến tiếng anh nâng cao và ôn luyện nâng cao kiến thức từ lớp 1 đến lớp 12, cùng 3 tháng sử dụng 4G miễn phí hỗ trợ kết nối trong quá trình học tập.

MobiEdu là hệ sinh thái giáo dục cung cấp giải pháp dạy học và quản lý trường học trực tuyến, phân phối các nội dung học tập tới người học ở mọi lứa tuổi đạt giải Edutech Award 2022, hạng mục "Nền tảng công nghệ giáo dục tiêu biểu 2022".

Tham dự chương trình cùng các em sinh viên hôm 25/11 tại MobiFone tỉnh An Giang, thầy Nguyễn Ngọc Minh, Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề An Giang gửi lời cảm ơn đến đơn vị tổ chức chương trình đã tạo điều kiện cho các em sinh viên được trải nghiệm thực tế.

"Đây là lần đầu tiên trường phối hợp với một đơn vị để các em trải nghiệm những hoạt động từ nhiều vị trí làm việc của một công ty. Chương trình rất bổ ích đối với các em và là một trong những nguồn kiến thức giúp các em tự định hướng được việc làm cho mình sau khi ra trường", thầy chia sẻ.

Song hành với mục tiêu đóng góp cho cộng đồng của MobiFone, chương trình "MobiOuting - Kiến tập định hướng tương lai" kỳ vọng đồng hành cùng học sinh, sinh viên trong quá trình tìm hiểu, khám phá thế mạnh, tố chất của bản thân góp phần lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.

(Nguồn: MobiFone)