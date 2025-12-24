mobiOn giành giải thưởng công nghệ giải trí thông minh

Dịch vụ mobiOn của Trung tâm Dịch vụ số MobiFone được vinh danh tại hạng mục "Giải trí thông minh" của nhóm giải thưởng Công nghệ cho cuộc sống thông minh 2025, ngày 23/12.

Nhóm giải thưởng "Công nghệ cho cuộc sống thông minh" nằm trong khuôn khổ giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam (Vietnam Smart City Awards) do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, tôn vinh các giải pháp công nghệ tiêu biểu, có tính ứng dụng cao và mang lại giá trị thiết thực cho cuộc sống thông minh.

"Công nghệ cho cuộc sống thông minh" tập trung đánh giá các sản phẩm, nền tảng phục vụ trực tiếp đời sống người dân, được bình xét theo nhiều tiêu chí khắt khe và quy trình nhiều vòng, dưới sự thẩm định của Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số.

Đại diện MobiFone nhận giải thưởng. Ảnh: MobiFone

Để đạt giải thưởng này, mobiOn hướng tới mô hình giải trí tương tác đa chiều, nơi người dùng được chủ động tham gia, lựa chọn, tương tác và cá nhân hóa trải nghiệm theo nhu cầu. Nền tảng liên tục đổi mới nội dung, ứng dụng công nghệ số để kết nối giải trí với đời sống, qua đó mang đến những trải nghiệm hấp dẫn, gần gũi, phù hợp với xu hướng tiêu dùng số của người Việt trong kỷ nguyên thông minh.

Ở từng vòng xét duyệt, mobiOn được đánh giá toàn diện không chỉ về năng lực công nghệ, còn về tính ứng dụng thực tiễn, mức độ hoàn thiện sản phẩm, hiệu quả mang lại cho người dùng và tiềm năng phát triển bền vững trong dài hạn.

Các đại diện thương hiệu nhận giải thưởng. Ảnh: MobiFone

"Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận của giới chuyên môn và cộng đồng công nghệ, còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của mobiOn, tiếp thêm động lực để đội ngũ đầu tư nghiên cứu, sáng tạo và nâng cao chất lượng sản phẩm", đại diện MobiFone phát biểu.

Vị đại diện cũng cho biết thêm, thành tích này khẳng định vai trò của mobiOn trong hệ sinh thái dịch vụ số, đồng thời phản ánh hiệu quả của quá trình đầu tư bài bản và triển khai đồng bộ từ nghiên cứu, phát triển đến vận hành sản phẩm.

Trong thời gian tới, mobiOn đặt mục tiêu không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái giải trí thông minh và trải nghiệm người dùng, mở rộng các tính năng tương tác phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Đại diện MobiFone khẳng định cam kết phát triển mobiOn theo hướng bền vững, góp phần nâng cao giá trị giải trí số và đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng cuộc sống thông minh tại Việt Nam.

Thanh Thư