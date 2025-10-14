Mobile Legends: Bang Bang - 'môn bóng đá 5 người' trong thế giới ảo

Với hơn 4,1 triệu người xem cùng lúc trong năm 2025, Mobile Legends: Bang Bang, tựa game Esports được xem nhiều nhất thế giới, đang nỗ lực xây các giải đấu và cộng đồng tại Việt Nam.

Theo báo cáo từ nền tảng Esports Charts, Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) là tựa game thể thao điện tử có lượng người xem đỉnh điểm cao nhất toàn cầu trong năm 2025, bỏ xa các đối thủ sừng sỏ trên cả PC lẫn Console. Tựa game MOBA trên điện thoại này từng bị đánh giá thấp hơn các tượng đài như Liên minh huyền thoại hay Counter-Strike, nhưng sự trỗi dậy của nó cho thấy thói quen người dùng và xu hướng thị trường có thể thay đổi cục diện ngành công nghiệp tỷ USD này nhanh như thế nào.

Đội tuyển Legion Esports thi đấu tại chung kết Vietnam MLBB Championship Spring 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Sân bóng 5v5 trên điện thoại

Về cơ bản, MLBB là một tựa game thuộc thể loại MOBA (Đấu trường trực tuyến nhiều người chơi), nhưng thay vì cần đến những dàn máy tính phức tạp, toàn bộ thế giới của nó diễn ra ngay trên chiếc điện thoại di động. Cách vận hành của trò chơi có thể được ví như một trận bóng đá 5 người đầy tính chiến thuật. Trên một bản đồ đối xứng, mười người chơi được chia làm hai đội, mỗi người điều khiển một nhân vật với bộ kỹ năng độc nhất.

Mỗi đội hình năm người là một tổ hợp chiến thuật, mỗi người chơi đảm nhận một vai trò chuyên biệt. Có những "hậu vệ" (tướng đỡ đòn) đóng vai trò phòng thủ ở tuyến đầu, những "tiền đạo" (xạ thủ) chịu trách nhiệm gây sát thương từ xa, và cả những "tiền vệ" (pháp sư) có khả năng xoay chuyển cục diện bằng các chiêu thức ma thuật.

Mục tiêu cuối cùng của cả đội là phối hợp cùng nhau để phá hủy công trình trung tâm của đối phương, được gọi là "Nhà Chính". Về cơ bản, các vai trò và cách thi đấu của MLBB tương tự Liên minh huyền thoại. Nhưng mỗi trận đấu thường chỉ kéo dài từ 15-20 phút, một khoảng thời gian hoàn hảo cho nhịp sống hiện đại, cho phép người chơi bắt đầu trận đấu ở bất cứ đâu.

Điểm khác biệt chính giữa MLBB và các đối thủ, đặc biệt là Arena of Valor (tên tại Việt Nam là Liên Quân Mobile), nằm ở gameplay và nhịp độ trận đấu. Nếu Liên Quân Mobile có nhịp độ chậm hơn, đòi hỏi sự tính toán và kiểm soát mục tiêu lớn một cách bài bản, thì MLBB lại khuyến khích giao tranh liên tục với nhịp độ nhanh và dồn dập hơn.

Sự khác biệt này thể hiện qua phong cách đồ họa tươi sáng hơn và một số cơ chế độc đáo. Chẳng hạn như việc cho phép người chơi mua trang bị ở bất kỳ đâu trên bản đồ thay vì phải quay về căn cứ.

'Nhà vua' của Esports trên di dộng

Những ưu điểm về sự đơn giản, tiện lợi và khả năng kết nối toàn cầu đã giúp MLBB vươn lên, trở thành tựa game mobile phổ biến nhất dù đi sau một vài đối thủ. Báo cáo từ nhà phát hành Moonton Games cho thấy game đã đạt mốc 1 tỷ lượt tải và có hơn 100 triệu người chơi hoạt động mỗi tháng.

Khác với nhiều đối thủ tập trung vào một thị trường lớn duy nhất, Moonton ngay từ đầu đã xây dựng MLBB với hạ tầng máy chủ toàn cầu. Nhưng họ lại tập trung nguồn lực marketing vào Đông Nam Á. Bước đi khôn ngoan này được củng cố bằng việc "bản địa hóa" game, như tạo ra các vị tướng dựa trên thần thoại, lịch sử của từng quốc gia, và tối ưu hóa game để chạy mượt trên các dòng điện thoại tầm trung.

Legion Esports vô địch Vietnam MLBB Championship Spring 2025 sau trận thắng RLG Vietnam. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại các quốc gia như Indonesia và Philippines, MLBB không còn là một trò chơi mà đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng. Các giải đấu của môn này có khả năng lấp đầy sân vận động hàng chục nghìn chỗ ngồi, tạo ra không khí cuồng nhiệt không kém gì các môn thể thao truyền thống.

Sức mạnh đó được thể hiện rõ nét qua các chỉ số của ngành Esports. Không chỉ dẫn đầu về lượng người xem đỉnh điểm năm 2025, hệ thống giải thưởng của MLBB cũng đã bỏ ra hơn 5,2 triệu USD cho các đội tuyển - con số khẳng định vị thế và sự đầu tư nghiêm túc như một môn thể thao chuyên nghiệp.

Chương mới của MLBB tại Việt Nam

Nhận thấy tiềm năng to lớn đó, các nhà phát hành và tổ chức đã đầu tư mạnh mẽ để xây dựng một hệ thống giải đấu chuyên nghiệp, mà đỉnh cao là giải vô địch quốc gia Visa Vietnam MLBB Championship Winter 2025 (Visa VMC Winter 2025), được công nhận bởi Hiệp hội Thể thao điện tử và Giải trí Việt Nam (VIRESA). Vòng chung kết của giải sẽ diễn ra vào ngày 18-19/10 tới đây.

Đặc biệt, vòng chung kết sẽ được tổ chức tại Đại học Công nghệ TP HCM (Hutech), đánh dấu lần đầu tiên một giải đấu quốc gia của MLBB được mang đến không gian học đường, với chiến lược đưa esports đến gần hơn với cộng đồng sinh viên.

Với tổng giải thưởng 400 triệu đồng, giá trị của Visa VMC Winter 2025 còn lớn hơn khi đây là cánh cửa trực tiếp ra thế giới. Cụ thể, nhà vô địch sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng Wildcard của M7 World Championship - giải MLBB lớn nhất hành tinh, trong khi á quân sẽ giành vé tham dự M Challenge Cup Mekong (MCCM) mùa 6.

Ba đội tuyển tham dự AFO SQ, Saigon Phantom và RLG SE, với đội hình gồm nhiều tuyển thủ trẻ, hứa hẹn sẽ giúp MLBB mở rộng cộng đồng tại Việt Nam và mở đường cho các giải đấu quy mô hơn trong tương lai.

Khang Danh