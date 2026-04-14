MobiFone và Vietcombank hợp tác chiến lược toàn diện

MobiFone và Vietcombank ký thỏa thuận xây dựng hệ sinh thái số tích hợp giữa tài chính và viễn thông nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho khách hàng, ngày 13/4.

Nội dung hợp tác tập trung vào bốn trụ cột chính: phát triển dịch vụ tài chính gắn với nền tảng viễn thông, mở rộng thanh toán số trên di động, khai thác chung tệp khách hàng và xây dựng các giải pháp tích hợp cho doanh nghiệp. Các bên xác định dữ liệu và tính cá nhân hóa là yếu tố then chốt để thành công.

Việc kết nối hai hệ sinh thái cho phép các đơn vị thiết kế những dịch vụ tài chính và tiện ích số sát với nhu cầu thực tế của từng người dùng trên nền tảng bảo mật chặt chẽ. Với các doanh nghiệp, đặc biệt là khối vừa và nhỏ (SMEs), sự tích hợp này giúp tối ưu hóa chi phí vận hành và rút ngắn đáng kể hành trình chuyển đổi số.

Tại buổi lễ, đại diện Vietcombank khẳng định việc kết nối với hạ tầng viễn thông và dữ liệu giúp ngân hàng đưa dịch vụ đến gần hơn với mọi nhu cầu hàng ngày của khách hàng. Đây là bước đi quan trọng để đơn vị kiến tạo hệ sinh thái số vận hành liền mạch.

Lãnh đạo MobiFone cũng nhấn mạnh sự kết hợp này cho phép nhà mạng mở rộng không gian dịch vụ, hình thành những trải nghiệm số trọn vẹn tại điểm hội tụ của công nghệ, dữ liệu và tài chính.

Sự giao thoa giữa tài chính và viễn thông đáp ứng đúng định hướng của Chính phủ về việc tăng tốc liên kết liên ngành. Tính đến cuối năm 2025, Vietcombank sở hữu tổng tài sản hơn 2,42 triệu tỷ đồng và dư nợ tín dụng trên 1,66 triệu tỷ đồng. Ngân hàng liên tục ghi dấu ấn với các giải pháp chuyển đổi số như ứng dụng định danh VNeID, ký số trên Digibank và nền tảng VCB Tablet - sản phẩm đạt giải Vàng tại ASEAN Digital Awards.

Phía MobiFone cũng đang thực hiện lộ trình chuyển mình từ nhà mạng truyền thống sang doanh nghiệp dịch vụ, công nghệ số. Đơn vị tận dụng tối đa lợi thế hạ tầng kết nối và tệp khách hàng quy mô lớn để phát triển các sản phẩm công nghệ mới. Việc tích hợp nguồn lực của hai bên tạo ra một hệ thống dịch vụ liên thông, phục vụ đồng thời khách hàng cá nhân và doanh nghiệp hiệu quả nhất.

Về lâu dài, hợp tác giữa MobiFone và Vietcombank góp phần thúc đẩy xu hướng liên kết hệ sinh thái trong nền kinh tế số Việt Nam. Khi dữ liệu và kết nối trở thành những yếu tố then chốt, việc bắt tay giữa các ông lớn trong ngành tài chính và công nghệ sẽ tạo ra động lực mới cho sự tăng trưởng và nâng cao trải nghiệm người dùng trong tương lai.

Hai đơn vị đã trải qua hơn 20 năm đồng hành, bắt đầu từ những dịch vụ cơ bản như thanh toán cước viễn thông và dần mở rộng sang mobile money cùng các giải pháp doanh nghiệp. "Thỏa thuận mới nâng tầm mối quan hệ của chúng tôi lên cấu trúc liên kết sâu rộng và bền vững hơn trong dài hạn", đại diện MobiFone khẳng định.

Thanh Thư