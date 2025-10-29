MobiFone và ROX Group ký hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số

MobiFone và ROX ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược ngày 27/10 tại Hà Nội, hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của ROX Group.

Thỏa thuận ký kết diễn ra trong bối cảnh cả hai doanh nghiệp đều đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Sự hợp tác kỳ vọng tạo ra mô hình kết nối hiệu quả giữa năng lực công nghệ của MobiFone và hệ sinh thái đa ngành của ROX Group.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, Tổng công ty viễn thông MobiFone sẽ cung cấp cho ROX Group nhiều giải pháp công nghệ, bao gồm hạ tầng băng rộng cố định, truyền dẫn dữ liệu, chữ ký số MobiCA và các ứng dụng số như AR/VR phục vụ quảng bá thương hiệu, đào tạo nhân sự và tương tác trực tuyến. Việc áp dụng các giải pháp này được kỳ vọng sẽ giúp ROX Group nâng cao hiệu quả truyền thông và trải nghiệm khách hàng.

MobiFone cũng sẽ đồng hành trong quá trình số hóa quy trình nội bộ, tăng cường bảo mật dữ liệu và đảm bảo tính pháp lý cho giao dịch điện tử - những yếu tố quan trọng để triển khai chuyển đổi số bền vững. Ngược lại, ROX Group sẽ hỗ trợ MobiFone mở rộng độ phủ sóng và cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực thế mạnh như quản lý vận hành tòa nhà, an ninh, vệ sinh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại diện MobiFone (trái) và ROX tại lễ ký kết hợp tác. Ảnh: ROX Group

Đại diện ROX Group cho biết, việc hợp tác với MobiFone là bước đi chiến lược nhằm kết nối sức mạnh công nghệ với tư duy quản trị hiện đại. Trong giai đoạn tiếp theo, hai bên sẽ cùng nghiên cứu, phát triển mô hình kinh doanh tích hợp đa dịch vụ: từ bán hàng, chăm sóc khách hàng đến cung cấp dịch vụ chéo, nhằm mang lại nhiều giá trị hơn cho người dùng.

ROX Group là tập đoàn đa ngành hoạt động trong lĩnh vực phát triển đô thị và khu công nghiệp, dịch vụ, tài chính, năng lượng... với triết lý "Sáng tạo giá trị thuận ích cho cuộc sống". Tập đoàn đã đầu tư nhiều dự án khu công nghiệp, đô thị và năng lượng tái tạo tại các địa phương trên cả nước.

Tổng công ty viễn thông MobiFone là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và dịch vụ số, cung cấp giải pháp toàn diện từ viễn thông, dữ liệu, điện toán đám mây, an ninh mạng đến nền tảng ứng dụng doanh nghiệp.

Sự kiện ký kết giữa hai doanh nghiệp được kỳ vọng góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển nền kinh tế số Việt Nam theo hướng bền vững, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Anh Vũ