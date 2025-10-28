MobiFone và ROX Group hợp tác toàn diện

Hà NộiMobiFone ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với ROX Group, mở rộng hệ sinh thái số đa ngành, ngày 27/10.

Theo biên bản thỏa thuận, hai bên sẽ bổ trợ năng lực, chia sẻ hạ tầng và khai thác thế mạnh của nhau để triển khai nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng.

Đại diện MobiFone và ROX Group trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: MobiFone

Cụ thể, MobiFone sẽ cung cấp các dịch vụ cho ROX Group gồm: triển khai thuê bao và gói cước viễn thông ưu đãi cho cán bộ, nhân viên và người thân trong hệ sinh thái ROX; cung cấp các gói data M2M cho thiết bị IoT; dịch vụ băng rộng cố định, hạ tầng truyền dẫn và đường truyền dự phòng cho văn phòng, khu công nghiệp và đô thị của ROX; áp dụng giải pháp chữ ký số MobiCA, AR/VR phục vụ quảng bá, đào tạo; phát triển nền tảng MobiScoring để ROX khai thác dữ liệu và điểm tín dụng trong phát triển hệ sinh thái số.

ROX Group sẽ hỗ trợ MobiFone trong việc tăng cường độ phủ sóng, cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành, an ninh, vệ sinh chuyên nghiệp cho cơ sở MobiFone. Đơn vị cũng đồng hành trong tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tư vấn giải pháp quản trị nhân sự hiện đại. Đồng thời, ROX sẽ sử dụng dữ liệu từ MobiScoring để xây dựng chương trình khách hàng thân thiết và phân hạng thành viên.

Hai bên cũng đang phối hợp nghiên cứu phát triển Super App - mô hình kinh doanh tích hợp đa dịch vụ từ bán hàng đến chăm sóc khách hàng. MobiFone và ROX Group sẽ cùng phối hợp trong truyền thông, kết nối kỹ thuật và triển khai thực tế tại các văn phòng, điểm giao dịch nhằm tối đa hóa lợi ích hợp tác.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm và ông Trần Anh Tuấn trao tranh kỷ niệm tại buổi lễ. Ảnh: MobiFone

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm - Chủ tịch MobiFone nhấn mạnh sự kết hợp giữa MobiFone, ngân hàng MSB và tập đoàn ROX sẽ mở ra mô hình hợp tác kiểu mẫu với công nghệ, tài chính, hạ tầng để tạo ra chuỗi giá trị mới cho người dân cũng như doanh nghiệp Việt Nam.

Lãnh đạo cấp cao của ROX Group cũng cho biết việc hợp tác này mang tính tiên phong trong việc kết nối sức mạnh công nghệ và tư duy quản trị hiện đại. Trong tương lai, các bên sẽ phối hợp xây dựng mô hình kinh doanh tích hợp đa dịch vụ nhằm mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng.

Toàn cảnh lễ ký kết của hai đơn vị. Ảnh: MobiFone

Sự kiện ký kết này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa hai thương hiệu uy tín của Việt Nam. Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp công nghệ an ninh hàng đầu, MobiFone đang mở rộng hệ sinh thái số đa ngành để nâng cao chất lượng cuộc sống và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ khu vực.

Thanh Thư