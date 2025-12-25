MobiFone tung gói cước chuyển vùng quốc tế từ 100.000 đồng

Người dùng MobiFone có thể đăng ký gói cước chuyển vùng quốc tế với chi phí từ 100.000 đồng để duy trì kết nối, truy cập Internet tại nước ngoài dịp năm mới, không cần đổi SIM.

Với dịch vụ chuyển vùng quốc tế, người dùng MobiFone có thể sử dụng Internet, gọi điện và nhắn tin ngay khi mở máy tại nước ngoài, không cần thay đổi SIM hay cài đặt thêm ứng dụng. Kết nối ổn định từ các mạng đối tác uy tín cho phép người dùng chủ động tra cứu thông tin, làm việc từ xa, giữ liên lạc với gia đình và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt chuyến đi. Đặc biệt, các gói cước được thiết kế theo hình thức trọn gói, minh bạch về dung lượng, thời hạn và mức giá, phù hợp với từng quốc gia, thời gian lưu trú, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn và kiểm soát chi phí.

Khách hàng tham khảo dịch vụ tại MobiFone. Ảnh: MobiFone

Việc đăng ký các gói chuyển vùng quốc tế của MobiFone được đơn giản hóa, cho phép người dùng thực hiện nhanh chóng qua tin nhắn (soạn DK_Mã gói gửi 9199), trực tiếp trên ứng dụng My MobiFone hoặc tại website chính thức của MobiFone.

Theo khuyến nghị từ đơn vị, hiện nay nhiều quốc gia ngừng khai thác hạ tầng 2G và 3G. Do đó, để bảo đảm liên lạc không bị gián đoạn khi ở nước ngoài, khách hàng cần sử dụng SIM 4G, thiết bị hỗ trợ VoLTE và đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế kết hợp VoLTE trước khi xuất cảnh (soạn tin nhắn: DK VoLTE gửi 9199).

"Thông qua dịch vụ chuyển vùng quốc tế, MobiFone tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng người dùng trên mọi hành trình, góp phần mang đến một mùa Noel an lành và Tết trọn vẹn", đại diện MobiFone cho biết.

Thanh Thư