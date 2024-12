MobiFone triển khai giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng

MobiFone nâng cấp hạ tầng mạng lưới, đa dạng hóa dịch vụ, triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội trong năm 2024.

Theo báo cáo tổng kết năm, MobiFone cho biết, 2024 đơn vị đầu tư hạ tầng tại các thành phố lớn và khu vực khó tiếp cận, mở rộng vùng phủ sóng. Các dự án đầu tư 4G, 5G giúp nâng cao năng lực mạng lưới của MobiFone", đại diện doanh nghiệp cho hay.

Báo cáo chỉ ra, nhờ áp dụng công nghệ số vào vận hành và quản lý mạng lưới, khả năng phát hiện và xử lý sự cố được cải thiện, giảm 17% phản ánh của khách hàng.

Bên cạnh hạ tầng số, các nền tảng hạ tầng cho IoT, dữ liệu và điện toán đám mây cũng được chú trọng phát triển. Năm 2024, MobiFone lần đầu tiên được cấp chứng chỉ TIA 942 Rated 3 (chứng chỉ để đánh giá và xác nhận mức độ thiết kế, xây dựng, và vận hành của các trung tâm dữ liệu) cho trung tâm dữ liệu (data center).

MobiFone nhận chứng chỉ ANSI/TIA-942. Ảnh: MobiFone

Dự án trung tâm dữ liệu lớn, tập trung của tổng công ty tại khu công nghệ cao Hoà Lạc đang được triển khai. Theo đánh giá của doanh nghiệp, dự án mở ra khả năng kinh doanh rộng hơn cho data center. MobiFone cũng hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, ra mắt 15 dịch vụ mới như: VPC, Load Balancer, Object Storage. Mục tiêu là đón nhu cầu thị trường dữ liệu Việt Nam và xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống người dân và doanh nghiệp, thực hiện chủ trương của Chính phủ về phát triển hạ tầng số quốc gia.

Bên cạnh việc phát triển hạ tầng số, MobiFone cho biết tiếp tục tập trung, thể hiện trách nhiệm cộng đồng. Hồi tháng 9, sau bão Yagi, đơn vị triển khai lực lượng đến các điểm nóng, khắc phục sự cố. MobiFone phối hợp với các nhà mạng khác hỗ trợ khách hàng đảm bảo liên lạc ổn định trong vùng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

"Các cửa hàng tại khu vực bị ảnh hưởng mở cửa liên tục để hỗ trợ người dân, cung cấp sạc điện, nước máy, wifi miễn phí và kích hoạt sim tại chỗ. Cán bộ công nhân viên quyên góp gần 2 tỷ đồng cùng nhiều phần quà cho bà con vùng bão lũ, tặng hơn 50 tỷ đồng vào tài khoản giúp khách hàng duy trì liên lạc", MobiFone thông tin.

Cán bộ, nhân viên MobiFone ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão Yagi. Ảnh: MobiFone

Ngoài ra, nhà mạng thực hiện chương trình an sinh xã hội, triển khai xây dựng ba ngôi nhà cho gia đình chính sách và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Quảng Bình, Sơn La, một nhà tại Móng Cái, Quảng Ninh. Đoàn thanh niên MobiFone cũng triển khai hai dự án "Xây trường cho em", xây mới, tu sửa, cải tạo các điểm trường khó khăn trong cả nước tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, khắc phục hậu quả sau bão Yagi, hỗ trợ xây dựng điểm trường Nam Lý, thuộc trường mầm non An Lạc, xã An Lạc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

"Thông qua những đóng góp này, chúng tôi khẳng định trách nhiệm doanh nghiệp vì cộng đồng, cam kết xây dựng xã hội vững mạnh và nhân văn", đại diện doanh nghiệp cho hay.

Lan Anh