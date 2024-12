MobiFone tổ chức giải đấu eSports cho sinh viên

8 tuyển thủ xuất sắc của giải đấu sẽ nhận phần thưởng tiền mặt tới 10 triệu đồng và vé xem concert 3 "Anh trai say hi".

MobiFone vừa công bố tổ chức MobiFone Unitour - giải đấu mở màn Đấu trường chân lý mùa 13 (một chế độ chơi của Liên minh huyền thoại) dành cho sinh viên đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

Giải đấu sẽ mở đăng ký theo hình thức tự do. 512 sinh viên đăng ký sớm nhất sẽ bước vào thi đấu tổng cộng ba giai đoạn gồm: vòng sơ loại, vòng loại, vòng chung kết. Trong đó, vòng sơ loại và vòng loại sẽ tổ chức online để tìm ra những người chơi xuất sắc góp mặt vào vòng chung kết - được tổ chức thi đấu tại OEG Stadium Hà Nội.

Trước đó, vòng chung kết chương trình MobiFone Esports Unitour 2024 với sự góp mặt của gần 250 sinh viên diễn ra ngày 2/11 tại TP HCM. Ảnh: MobiFone

Tại vòng chung kết diễn ra ngày 3/12, 128 tuyển thủ sẽ thi đấu 4 trận để chọn ra 8 tuyển thủ. 8 tuyển thủ này sẽ tục thi đấu 4 trận để tìm ra nhà vô địch.

Về cơ cấu giải thưởng, nhà vô địch nhận thưởng 10 triệu đồng, á quân 6 triệu đồng, top 3, 4 nhận 4 triệu đồng, top 5, 6 nhận hai triệu đồng, top 7, 8 nhận một triệu đồng.

Ngoài các giải thưởng tiền mặt, ban tổ chức tặng khán giả và các tuyển thủ 10 tấm vé xem concert 3 "Anh trai say hi" diễn ra ngày 7/12. Trong đó, hai vé concert dành cho hai tuyển thủ vô địch và á quân giải đấu; 4 vé concert cho 4 khán giả may mắn đăng ký gói cước trên 70.000 đồng của MobiGames; 4 vé concert cho 4 khán giả may mắn tham dự offline vòng chung kết.

Giải đấu MobiFone Unitour mở đơn đăng ký từ 16/11 - 29/11. Các tuyển thủ sẽ bước vào thi đấu từ 30/11 - 3/12. Giải đấu tổ chức bởi nhà mạng MobiFone, hứa hẹn mang lại cho sinh viên yêu esports sân chơi chuyên nghiệp, được đầu tư bài bản về hình ảnh, truyền thông với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Trước đó, Đấu trường chân lý mùa 12 với tên giải đấu là "Chung kết thế giới vương miện chiến thuật" do Riot tổ chức đã khép lại ngày 10/11. Sau ba ngày thi đấu, từ 8-11/11. Xếp hạng ba và bốn chung cuộc lần lượt là YBY1 và MidFeed - hai đại diện đến từ khu vực Việt Nam. Với riêng cá nhân YBY1, đây là lần thứ hai anh về đích ở vị trí Quý quân thế giới.

Thế Đan