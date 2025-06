MobiFone ra mắt dịch vụ kiểm định an toàn thông tin

Dịch vụ kiểm định an toàn thông tin của MobiFone giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng vệ và chủ động ứng phó trước các cuộc tấn công mạng.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone vừa triển khai dịch vụ kiểm định, kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin toàn diện dành riêng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động xây dựng, thiết lập, quản lý, vận hành, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin tại Việt Nam.

Trọng tâm của dịch vụ là kiểm thử xâm nhập (Pentest) - phương pháp mô phỏng các cuộc tấn công từ hacker bên ngoài nhằm xác định những điểm yếu bảo mật đang tồn tại trong hệ thống. Bằng các kỹ thuật tấn công giả lập lên ứng dụng web, mobile app hay mạng nội bộ, dịch vụ RedTeam sẽ phát hiện các lỗ hổng và đánh giá mức độ nghiêm trọng của chúng. Đây là một cách tiếp cận chủ động, thay vì chờ đợi các cuộc tấn công xảy ra để phản ứng bị động.

Bên cạnh đó, MobiFone cũng phát triển dịch vụ kiểm thử ứng dụng, web và phần mềm, cho phép rà soát toàn bộ chuỗi vận hành - từ mã nguồn, cấu hình đến giao tiếp dữ liệu. Đáng chú ý, dịch vụ này không chỉ dừng ở việc phát hiện lỗi bảo mật, mà còn được nhà mạng bố trí nhân sự tư vấn trực tiếp cho khách hàng về phương pháp lập trình an toàn, bảo vệ mã nguồn khỏi nguy cơ bị dịch ngược, và nâng cao kiến thức phòng vệ cho đội ngũ kỹ thuật nội bộ.

Ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó tổng giám đốc MobiFone thông tin về định hướng bảo vệ an ninh mạng của doanh nghiệp. Ảnh: Ngọc Lan

Thông qua các dịch vụ kiểm định bảo mật chuyên sâu, MobiFone hướng đến mục tiêu giúp doanh nghiệp chủ động đánh giá được mức độ an toàn thông tin thực tế, từ đó xây dựng kế hoạch nâng cấp, gia cố hệ thống một cách bài bản và hiệu quả. Việc phát hiện sớm các lỗ hổng, điểm yếu giúp giảm thiểu nguy cơ bị khai thác, hạn chế thiệt hại khi có sự cố xảy ra và đặc biệt, tối ưu hóa chi phí bảo mật dài hạn cho tổ chức.

"Dịch vụ kiểm định, kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin của MobiFone là ‘tấm lá chắn’ quan trọng giúp bảo vệ dữ liệu, uy tín và sự ổn định trong vận hành của mọi tổ chức", đại diện nhà mạng chia sẻ.

Đại diện MobiFone cho biết theo thống kê từ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, năm 2024, Việt Nam ghi nhận 659.000 vụ tấn công mạng, ảnh hưởng tới hơn 46% cơ quan, doanh nghiệp. Tuy vậy, hơn 52% tổ chức, doanh nghiệp chưa có đầy đủ giải pháp công nghệ ứng phó sự cố và hơn 56% thiếu nhân sự chuyên trách an ninh mạng. Thực trạng này cho thấy mức độ tấn công ngày càng gia tăng, trong khi nhiều đơn vị vẫn lơ là công tác kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin định kỳ.

Do đó, việc kiểm tra, phát hiện sớm lỗ hổng bảo mật cần được triển khai từ đầu như một bước thiết yếu trong chiến lược bảo vệ hạ tầng số. Đây là cách để các tổ chức nắm rõ "sức khỏe" hệ thống, kịp thời nhận diện điểm yếu và ngăn chặn rủi ro trước khi xảy ra sự cố.

Thời gian tới, MobiFone cam kết tiếp tục đầu tư phát triển các giải pháp an toàn thông tin theo hướng tích hợp AI, học máy và các công nghệ phòng vệ thông minh, nhằm nâng cao tính tự động và giảm thiểu thời gian xử lý khi sự cố xảy ra. MobiFone mong muốn có thể đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng năng lực tự chủ về an toàn thông tin, từng bước kiến tạo một hệ sinh thái số bảo mật, bền vững đáp ứng mọi nhu cầu.

Như Ý