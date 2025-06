MobiFone nâng cấp mạng lưới phục vụ sự kiện ngành công an

MobiFone lắp 20 trạm 5G và gian hàng số hiện đại phục vụ chuỗi sự kiện "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" tại TP HCM.

"Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" diễn ra ngày 6-8/6 tại TP HCM do Bộ Công an tổ chức, dự kiến có khoảng 400.000 người tham gia.

Đồng hành cùng sự kiện, Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho biết đã hoàn thiện công tác chuẩn bị, mở rộng dung lượng mạng lưới, tăng cường giám sát, bố trí lực lượng chỉ huy, ứng cứu địa bàn, đặc biệt ở khu vực diễn ra chương trình.

Theo đó, MobiFone triển khai 20 trạm phát sóng lưu động, bao gồm 18 điểm phát sóng lưu động, hai xe lưu động và 20 trạm 5G dọc theo khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và tuyến đường Lê Lợi để phục vụ nhu cầu sử dụng dữ liệu, tác nghiệp truyền thông cũng như tương tác công nghệ tại các khu trải nghiệm.

Trạm 5G tại khu vực diễn ra sự kiện. Ảnh: Ngọc Lan

Nhà mạng cũng nâng cấp mạng lưới, tối ưu, cân tải xử lý ở ngưỡng an toàn, đảm bảo dự phòng cao cho mạng lõi. Nhà mạng còn tiến hành bố trí 15 nhân sự mỗi ca trực sáng - trưa - tối, đảm bảo công tác chăm sóc khách hàng thông suốt, đem tới trải nghiệm tốt nhất cho người dân trong sự kiện.

Tại sự kiện, MobiFone đem tới gian hàng trưng bày công nghệ, mở ra không gian trải nghiệm hiện đại với các giải pháp như: nhà thông minh MobiFone SmartHome, ứng dụng du lịch số MobiFone Smart Travel, AI Camera an ninh, FWA 5G siêu tốc, giải pháp giáo dục số mobiEdu, ứng dụng lưu trữ dữ liệu mobiCloud. Bên cạnh trải nghiệm sản phẩm số hiện đại, người dân khi đến tham quan gian hàng còn nhận miễn phí nhiều phần quà hấp dẫn.

Chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" trước đó đã tổ chức tại Hà Nội. Đây không chỉ là sự kiện văn nghệ, chương trình còn hướng tới đổi mới cách tổ chức, kết hợp trình diễn nghệ thuật công nghệ cao, triển lãm đa giác quan, ứng dụng công nghệ số cùng bảo tàng hiện vật, khí tài hiện đại - thể hiện sức mạnh và tiềm lực ngày càng lớn mạnh của lực lượng vũ trang.

Người dân và du khách sẽ được trải nghiệm thực tế cùng các đơn vị như Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng chống ma túy, an ninh mạng, cảnh sát giao thông... Trong đó, khu triển lãm xe đặc chủng trưng bày nhiều phương tiện hiện đại, phản ánh tính chuyên nghiệp và tinh nhuệ của lực lượng công an.

Khép lại chuỗi sự kiện là đêm gala nghệ thuật quy mô lớn với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen, Soobin Hoàng Sơn, Văn Mai Hương...

Hải My