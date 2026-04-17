MobiFone hợp tác UBND tỉnh Đăk Lăk thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

MobiFone và UBND tỉnh Đăk Lăk ký thỏa thuận hợp tác phát triển hạ tầng số, chính quyền điện tử và kinh tế số, ngày 16/4.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tập trung triển khai các giải pháp trên bốn trụ cột chính: chính quyền số, hạ tầng số, kinh tế số và xã hội số.

MobiFone cam kết đồng hành cùng địa phương trong việc xây dựng hệ sinh thái chính quyền điện tử, nâng cấp hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và vận hành trung tâm điều hành thông minh (IOC). Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ tỉnh khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu dùng chung, đảm bảo khả năng kết nối liên thông với các hệ thống dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.

Đại diện MobiFone và UBND tỉnh Đăk Lăk trao biên bản hợp tác. Ảnh: MobiFone

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong việc huy động nguồn lực công nghệ hàng đầu để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương trong 5 năm tới. Đại diện hai bên cùng xác định việc ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là con đường ngắn nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh cho tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk, khẳng định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm để tạo ra động lực tăng trưởng. Ông kỳ vọng sự góp mặt của doanh nghiệp công nghệ lớn như MobiFone sẽ giúp tỉnh hiện thực hóa các mục tiêu tại Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Đề án 06 về dữ liệu dân cư thực chất. Tỉnh xác định việc huy động nguồn lực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cơ hội để phát triển nhanh và bền vững hơn.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk. Ảnh: MobiFone

Về phía doanh nghiệp, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch MobiFone, cho biết đơn vị đang chuyển dịch mạnh mẽ từ một nhà mạng truyền thống sang doanh nghiệp viễn thông - công nghệ. Với vị thế là doanh nghiệp quốc phòng - an ninh trực thuộc Bộ Công an, MobiFone ưu tiên nguồn lực đồng hành cùng tỉnh Đăk Lăk trong phát triển chính quyền số, xây dựng hạ tầng viễn thông băng rộng, phủ sóng 5G và các trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây. Đồng thời triển khai các giải pháp số phục vụ quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội, gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch MobiFone. Ảnh: MobiFone

Cũng tại sự kiện, MobiFone trao tặng tỉnh gói tư vấn xây dựng "Khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị và quản lý dữ liệu" trị giá khoảng 500 triệu đồng. Đây là bước đi cụ thể nhằm hỗ trợ địa phương chuẩn hóa quy trình quản lý thông tin, tạo nền tảng vững chắc cho các ứng dụng công nghệ tương lai. Gói tư vấn này giúp tỉnh định hình rõ lộ trình xây dựng kho dữ liệu dùng chung, tránh tình trạng cát cứ thông tin giữa các sở, ban, ngành.

Sự hợp tác giữa Đăk Lăk và MobiFone trong giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng làm thay đổi diện mạo hạ tầng số tại vùng Tây Nguyên. Các giải pháp số không chỉ dừng lại ở mức độ quản lý nhà nước, còn lan tỏa đến người dân và doanh nghiệp, giúp giản lược các quy trình hành chính và mở ra cơ hội kinh doanh mới trên môi trường điện tử. Việc ký kết này thể hiện quyết tâm của Đăk Lăk trong việc chủ động nắm bắt công nghệ để rút ngắn khoảng cách phát triển với các tỉnh thành lớn.

Sau lễ ký kết, lãnh đạo các sở, ngành và MobiFone thảo luận kế hoạch chi tiết để triển khai các hạng mục ưu tiên trong năm nay.

Thanh Thư