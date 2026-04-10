MobiFone hợp tác Techcombank thúc đẩy hệ sinh thái tài chính - công nghệ số

MobiFone và Techcombank ký kết hợp tác toàn diện trong lĩnh vực tài chính, viễn thông và công nghệ số, ngày 7/4.

Theo thỏa thuận, MobiFone và Techcombank cùng thiết kế và cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, phục vụ trực tiếp hai nhóm khách hàng cốt lõi là cá nhân và doanh nghiệp. Hai bên cũng lên kế hoạch triển khai hàng loạt chương trình tiếp thị chung và xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng thân thiết chéo. Động thái này nhằm mục tiêu gia tăng điểm chạm, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và củng cố mức độ gắn kết của khách hàng với cả hai thương hiệu.

Đại diện hai bên trong lễ ký kết hợp tác toàn diện. Ảnh: MobiFone

Thay vì sử dụng các dịch vụ rời rạc, người dùng nay có cơ hội trải nghiệm các tiện ích tài chính ngay trên nền tảng viễn thông liền mạch. Lãnh đạo hai đơn vị kỳ vọng sự kết hợp giữa mạng lưới viễn thông rộng khắp và nền tảng ngân hàng hiện đại sẽ tạo ra lực đẩy mạnh mẽ cho thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời giúp các dịch vụ tài chính tiếp cận sâu rộng hơn đến đa dạng phân khúc người dân trên cả nước.

Ở khía cạnh công nghệ, hai doanh nghiệp thống nhất tập trung nguồn lực phát triển các nền tảng tài chính số và hệ thống trung gian thanh toán thế hệ mới. MobiFone và Techcombank sẽ ứng dụng sâu rộng AI cùng công nghệ Big Data vào quy trình vận hành. Việc làm chủ các công nghệ lõi này giúp hệ thống phân tích chính xác

hành vi, nhu cầu thực tế của người dùng, từ đó cá nhân hóa các sản phẩm, dịch vụ tài chính đến từng cá nhân. Điều này không chỉ rút ngắn thời gian giao dịch, còn nâng cao độ chính xác và tính phù hợp của các gói sản phẩm tung ra thị trường.

Ông Trần Đức Thành, Quyền Tổng giám đốc MobiFone tại lễ ký kết. Ảnh: MobiFone

Bên cạnh việc phát triển ứng dụng, hai bên cũng chú trọng nâng cấp nền tảng hạ tầng kỹ thuật. MobiFone và Techcombank sẽ tiến hành kết nối hệ thống hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu (Data Center) và nền tảng điện toán đám mây (Cloud). Để bảo vệ tối đa hệ thống dữ liệu dùng chung, hai doanh nghiệp ưu tiên triển khai đồng bộ các giải pháp an ninh thông tin cấp độ cao. Quá trình xác thực danh tính điện tử (eKYC) và hệ thống bảo mật giao dịch trực tuyến nhận sự đầu tư lớn từ cả hai phía. Qua đó, nhà mạng và ngân hàng cùng nhau xây dựng một nền tảng vận hành an toàn, bền vững và sở hữu khả năng mở rộng quy mô linh hoạt trong dài hạn.

Bà Nguyễn Thu Lan, Phó chủ tịch HĐQT Techcombank. Ảnh: MobiFone

Thông qua biên bản ghi nhớ này, MobiFone và Techcombank cùng thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc đồng hành với quá trình chuyển đổi số quốc gia. Đại diện hai doanh nghiệp khẳng định cam kết lấy công nghệ, dữ liệu và khả năng kết nối làm động lực chính, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam bước nhanh hơn vào kỷ nguyên số phát triển toàn diện.

Thanh Thư