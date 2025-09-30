MobiFone hợp tác Sovico xây dựng hệ sinh thái dịch vụ công nghệ

Hà NộiMobiFone và Tập đoàn Sovico ký biên bản hợp tác toàn diện về công nghệ - dịch vụ đa tiện ích, nhằm phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Theo thỏa thuận ký ngày 29/9, MobiFone và Sovico sẽ khai thác thế mạnh của nhau trong các lĩnh vực viễn thông, công nghệ, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm và hàng không. Trọng tâm của thỏa thuận là triển khai 5G cho đô thị thông minh và các khu vực công cộng như nhà ga, sân bay, tích hợp hạ tầng trạm phát sóng, cùng giải pháp IoT, camera và kết nối thông minh. Hai bên cũng hợp tác bán chéo sản phẩm - dịch vụ, phát triển giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, mở rộng dịch vụ tài chính số, đồng thời phát triển hệ thống thanh toán thông minh và đồng sáng tạo nội dung.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo hai bên thực hiện nghi thức bấm nút khởi động dịch vụ Skyfi và tham quan các showcase công nghệ mới như SD-WAN, MobiFone Scoring cùng các giải pháp số của Sovico.

Ông Trương Sơn Lâm và bà Nguyễn Thị Phương Thảo đại diện hai bên ký biên bản hợp tác. Ảnh: Ngọc Lan

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone nhấn mạnh, sự kết hợp giữa Sovico và MobiFone sẽ tạo sức mạnh cộng hưởng giữa hạ tầng viễn thông - công nghệ số và tiềm lực tài chính, đầu tư, dịch vụ. Ông cho biết điều này đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên và là dấu mốc quan trọng trong hợp tác. "Đây không chỉ là một sự kiện hợp tác, còn là một dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm giữa đơn vị thuộc Bộ Công an và tập đoàn kinh tế tư nhân theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ về đồng hành phát triển kinh tế tư nhân", ông Lâm khẳng định.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sovico Group đánh giá đây là bước tiến mới trong hành trình đưa công nghệ số hiện đại đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp trong các lĩnh vực hàng không, ngân hàng, bảo hiểm và viễn thông.

Đại diện lãnh đạo MobiFone và Sovico Group trong lễ ký kết. Ảnh: Ngọc Lan

MobiFone là một trong những doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và nội dung số. Sau hơn ba thập kỷ phát triển, MobiFone trở thành thương hiệu được nhiều khách hàng tin dùng. Từ vị thế một trong những nhà mạng tiên phong, MobiFone đang chuyển mình trở thành doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu, đồng thời đảm nhận sứ mệnh đặc biệt là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

Trong lĩnh vực viễn thông, doanh nghiệp sở hữu hạ tầng rộng khắp với các dịch vụ 4G và 5G chất lượng cao. Ở mảng công nghệ số, doanh nghiệp phát triển giải pháp từ dữ liệu lớn đến trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, an ninh mạng đến các nền tảng số phục vụ Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đồng thời, đơn vị cũng mở rộng các dịch vụ số như tài chính số và chăm sóc khách hàng thông minh.

Sovico là tập đoàn kinh tế tư nhân hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực chiến lược như hàng không, tài chính - ngân hàng và bất động sản. Với tầm nhìn dài hạn, Sovico hướng tới xây dựng hệ sinh thái số toàn diện để phục vụ phát triển kinh tế. Hiện Sovico là cổ đông lớn của HDBank và sở hữu nhiều giải pháp tài chính số an toàn. Trong lĩnh vực hàng không, đơn vị sở hữu Vietjet cùng Swift247. Tập đoàn cũng chú trọng vào giáo dục với những dự án như Học viện Hàng không Vietjet, Trung tâm đổi mới sáng tạo Galaxy, Hệ thống giáo dục Victoria, các khu nghỉ dưỡng quốc tế.

Thanh Thư