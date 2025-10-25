MobiFone hợp tác SeABank mở rộng hệ sinh thái số

Hà NộiMobiFone và SeABank ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm phát triển hệ sinh thái dịch vụ tích hợp viễn thông - công nghệ với tài chính - ngân hàng, ngày 24/10.

Theo thỏa thuận hợp tác, SeABank sẽ cung cấp các sản phẩm, giải pháp thanh toán, chuyển tiền, hạ tầng ngân hàng kỹ thuật số và các dịch vụ tài chính cho MobiFone, khách hàng của nhà mạng. Ngược lại, MobiFone sẽ cung cấp các dịch vụ viễn thông, giải pháp số và nền tảng công nghệ cho SeABank và các đối tác.

Hai bên sẽ phát triển các gói sản phẩm tích hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường như: giải pháp thanh toán cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh, dịch vụ tài chính tiêu dùng trên ứng dụng số của MobiFone, các chương trình ưu đãi gói combo viễn thông - tài chính, mô hình chấm điểm tín nhiệm dựa trên dữ liệu hành vi thuê bao cũng như các sản phẩm tài chính - viễn thông cho SME và khách hàng thế hệ số.

Đại diện MobiFone và SeABank ký thoả thuận hợp tác. Ảnh: MobiFone

Trong giai đoạn tiếp theo, hai bên cùng nghiên cứu và phát triển các giải pháp chuyên biệt để tạo sự khác biệt trên thị trường. Hợp tác này còn bao gồm việc triển khai các chương trình truyền thông đồng thương hiệu, chiến dịch tiếp thị tích hợp và kế hoạch mở rộng nhận diện hệ sinh thái dịch vụ tới khách hàng trên toàn quốc.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tá Tô Mạnh Cường Tổng giám đốc MobiFone cho biết đơn vị sẽ dành nguồn lực tốt nhất để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác với SeABank.

Ông Lê Văn Tần Chủ tịch Hội đồng quản trị SeABank nhận định đây là mô hình hợp tác mang lại giá trị thiết thực cho cả hai bên và cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo hai bên trong lễ ký kết. Ảnh: MobiFone

Hợp tác này được kỳ vọng gia tăng trải nghiệm cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh toàn quốc. Việc ký kết tận dụng tối đa thế mạnh của mỗi bên: hạ tầng viễn thông từ MobiFone kết hợp với năng lực tài chính từ SeABank.

Sự kiện còn đánh dấu bước tiến trong lộ trình hội tụ công nghệ viễn thông với tài chính số tại Việt Nam. Điều này góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ số đến toàn xã hội, thúc đẩy tài chính toàn diện trong kỷ nguyên mới.

Thanh Thư