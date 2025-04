MobiFone đầu tư công nghệ bảo mật thông tin người dùng

MobiFone phát triển hệ sinh thái số an toàn, nâng năng lực phòng vệ trước các hình thức tội phạm công nghệ cao, bảo vệ dữ liệu người dùng.

Những năm gần đây, Việt Nam đối mặt sự gia tăng của các mối đe dọa an ninh mạng, như tấn công mạng và rò rỉ dữ liệu cá nhân. Theo Báo cáo An ninh mạng năm 2024 từ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), 66,24% người dùng Internet tại Việt Nam xác nhận thông tin cá nhân từng bị sử dụng trái phép. Nguyên nhân chính bao gồm việc chia sẻ thông tin khi mua sắm trực tuyến và trên mạng xã hội.

Theo đó, có 66,24% người dùng Internet xác nhận rằng thông tin cá nhân của họ từng bị sử dụng trái phép trong năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do người dùng cung cấp thông tin khi mua hàng trực tuyến (73,99%), chia sẻ thông tin trên mạng xã hội (62,13%) và trong quá trình sử dụng các dịch vụ thiết yếu như nhà hàng, khách sạn, siêu thị (67%).

Trước nguy cơ này, MobiFone đã đầu tư phát triển hệ sinh thái số an toàn, nâng cao năng lực phòng vệ trước các mối đe dọa và bảo vệ dữ liệu người dùng. Công ty này đã tập trung nâng cấp hạ tầng công nghệ, cải thiện chất lượng chăm sóc khách hàng để xây dựng hệ sinh thái số an toàn. "Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, MobiFone xác định bảo mật là lợi thế cạnh tranh cốt lõi và là yếu tố không thể thiếu trong chuyển đổi số", đại diện MobiFone cho biết.

Đại diện MobiFone nhận chứng chỉ tại một sự kiện. Ảnh: Ngọc Lan

Theo đó, nhà mạng triển khai nhiều giải pháp công nghệ nhằm chặn cuộc gọi rác, cung cấp dịch vụ bảo mật thông tin chuyên biệt cho từng đối tượng khách hàng. Khách hàng cá nhân có các dịch vụ như MobiSafe bảo vệ thiết bị di động khỏi mã độc và eKYC xác thực danh tính điện tử an toàn. Đối với khách hàng doanh nghiệp, MobiFone cung cấp giải pháp như MobiFone Cloud và MobiFone CA để lưu trữ dữ liệu và hỗ trợ chữ ký số.

Cuối năm ngoái, Trung tâm dữ liệu MobiFone Node 3 tại Thủ Đức đã trở thành một trong số các trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại TP HCM đạt tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 Rated 3 - chứng chỉ quốc tế về xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu, thuộc bộ tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 do Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông Mỹ ban hành. Đây là một trong những trung tâm dữ liệu được đầu tư mạnh nhất hiện nay, đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật và phòng chống rủi ro cho doanh nghiệp tại TP HCM. Bên cạnh công nghệ tiên tiến, đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và được đào tạo bài bản cũng là yếu tố làm nên sức mạnh bảo mật của MobiFone.

Nhờ hạ tầng viễn thông hiện đại và năng lực công nghệ hàng đầu, MobiFone được nhận định có nhiều điều kiện mở rộng kinh doanh, phát triển dịch vụ mới, hướng đến vị thế tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Thời gian tới, MobiFone dự kiến mở rộng phạm vi hoạt động sang các lĩnh vực: Chính phủ số, thành phố thông minh, y tế số, tài chính số... đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

"Với tầm nhìn chiến lược dài hạn, cùng sự nhạy bén trong việc nhận thức sớm các rủi ro bảo mật trên không gian số, MobiFone cam kết đặt quyền lợi và sự an toàn của người dùng làm trọng tâm trong mọi hoạt động phát triển", đại diện nhà mạng cho biết. "Chúng tôi không ngừng đầu tư cho công nghệ bảo mật hiện đại, nâng năng lực giám sát, phòng vệ trước đe dọa an ninh mạng, đồng thời tuân thủ các quy chuẩn về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đây là trách nhiệm, cam kết bền vững của MobiFone trong hành trình kiến tạo môi trường số minh bạch, an toàn và tin cậy cho khách hàng".

Ngọc Lan