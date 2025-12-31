MobiFone có Quyền Tổng giám đốc mới

Phó tổng giám đốc Trần Đức Thành, sinh năm 1989, vừa được bổ nhiệm làm Quyền Tổng giám đốc MobiFone.

Lễ trao quyết định bổ nhiệm diễn ra ngày 31/12. Trước khi được giao làm Quyền Tổng giám đốc MobiFone, ông Trần Đức Thành giữ vai trò Phó tổng giám đốc MobiFone, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Giải pháp số MobiFone.

Như vậy, ông Thành sẽ điều hành hoạt động của doanh nghiệp viễn thông này thay cho Đại tá Tô Mạnh Cường, Tổng giám đốc MobiFone nghỉ hưu theo chế độ từ 1/1/2026.

Ông Trần Đức Thành (trái) nhận quyết định bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc MobiFone. Ảnh: MobiBeat

Sinh năm 1989, ông Trần Đức Thành làm Phó tổng giám đốc MobiFone từ tháng 8/2025. Theo MobiFone, ông là cán bộ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số. Ông đã đồng hành MobiFone thực hiện nhiều nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia và nhận được tin tưởng, đánh giá cao của lãnh đạo Bộ Công an.

Sau khi nhận quyết định tại buổi lễ, Quyền Tổng giám đốc MobiFone cam kết sẽ tập trung cao độ, quyết liệt triển khai ba nhiệm vụ trọng tâm. Theo ông Thành, thứ nhất là giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong điều hành. Thứ hai, ông sẽ tập trung tái cấu trúc, tái cơ cấu thực chất hoạt động sản xuất - kinh doanh của MobiFone. Cuối cùng, ông khẳng định xây dựng đội ngũ cán bộ MobiFone đoàn kết, kỷ luật, có khát vọng cống hiến.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch MobiFone, cho biết việc kiện toàn vị trí lãnh đạo chủ chốt của công ty "có ý nghĩa đặc biệt quan trọng", nhất là khi MobiFone đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, chuẩn bị cho các mục tiêu lớn những năm tiếp theo.

Hồi cuối tháng 2, Bộ Công an đã tiếp nhận phần vốn Nhà nước tại MobiFone từ Ủy ban Quản lý vốn. Việc này được đánh giá tạo điều kiện để MobiFone phát huy nhiều thế mạnh, đặc biệt trong đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, phát triển hạ tầng trong kỷ nguyên số hóa.

Tiền thân của MobiFone là Công ty thông tin di động (VMS) được thành lập từ năm 1993. Đây cũng là nhà mạng viễn thông di động đầu tiên của Việt Nam. Tháng 12/2014, doanh nghiệp này được chuyển đổi thành Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Anh Tú