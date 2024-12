'Moana 2' thu 600 triệu USD toàn cầu

Hoạt hình "Moana 2" là một trong năm phim ăn khách nhất năm, đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ hai tuần liên tiếp.

Theo Variety hôm 8/12, tổng doanh thu toàn cầu hiện vượt 600 triệu USD, xếp sau bốn tác phẩm ăn khách nhất năm nay là Inside Out 2, Deadpool & Wolverine, Despicable Me 4 và Dune: Part Two.

Trailer 'Moana 2' Trailer "Moana 2" (Hành trình của Moana 2), công chiếu trong nước ngày 4/12. Phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi. Video: Walt Disney Studios Vietnam

Trong tuần thứ hai công chiếu, phim đạt thêm 52 triệu USD ở phòng vé Bắc Mỹ và hơn 103 triệu USD từ 52 thị trường quốc tế. Ngoài Mỹ và Canada, phim thu nhiều nhất ở Pháp với 32,5 triệu USD, xếp sau là Anh (27,2 triệu USD), Đức (19,7 triệu USD) và Mexico (19,1 triệu USD).

Giới chuyên môn đánh giá thành công của Moana 2 đến từ sức ảnh hưởng của phần đầu, tạo ra lượng lớn khán giả mong chờ xem phần tiếp theo. Dự án gây ấn tượng vì mang tính thời sự, gợi trăn trở về thực trạng thay đổi khí hậu, môi trường sống. Phần một được giới chuyên môn đánh giá tích cực, nhận đề cử Phim hoạt hình hay nhất và Ca khúc trong phim hay nhất ở lễ trao giải Oscar và Quả Cầu Vàng năm 2017.

Ban đầu, Moana 2 dự kiến được thực hiện dưới dạng series trên kênh Disney+, nhưng êkíp quyết định chuyển hướng thành phim điện ảnh. Số đông khán giả yêu thích cách xây dựng nhân vật chính, cho điểm A- trên trang Cinema Score. Tuy nhiên, phim không đáp ứng kỳ vọng của giới phê bình, với điểm "tươi" 65% trên Rotten Tomatoes. Nhiều người cho rằng dự án có kịch bản hời hợt, không ấn tượng như phần đầu.

Tạo hình nhân vật chính trong "Moana 2". Ảnh: Walt Disney Studios

Moana 2 đánh dấu lần đầu David Derrick Jr. trong vai trò đạo diễn lẫn biên kịch. Nội dung xoay quanh Moana (Auli'i Cravalho lồng tiếng) bước vào cuộc phiêu lưu tìm những vùng biển mất tích ở châu Đại Dương, theo tiếng gọi của tổ tiên. Đồng hành nhân vật chính là á thần Maui (Dwayne Johnson lồng tiếng), gà trống Heihei và lợn Pua, từng xuất hiện trong phần đầu. Ngoài ra, Moana còn tái ngộ bộ lạc "hải tặc dừa" Kakamora.

Ở phòng vé Bắc Mỹ, Wicked đứng thứ hai khi đạt thêm 34,9 triệu USD, nâng doanh thu nội địa lên 320,5 triệu USD sau ba tuần ra mắt, tổng 455,6 triệu USD toàn cầu. Gladiator II theo sau với 12,5 triệu USD (tổng 368 triệu USD) và Red One đứng thứ tư với bảy triệu USD (tổng 164 triệu USD).

Quế Chi (theo Variety, AP)