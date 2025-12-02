'Mỏ vàng' nghìn tỷ từ hệ sinh thái pickleball

Từ những sân tennis cũ được kẻ vạch lại đến các khu phức hợp giá thuê nửa triệu đồng mỗi giờ, pickleball không chỉ là môn thể thao, nó đang kiến tạo một ngành kinh tế mới.

Một năm trước, Hoàng Trần - đồng sáng lập một hãng luật quốc tế tại TP HCM - tìm đến pickleball như giải pháp thay thế tennis sau ca mổ dây chằng. Nhận thấy sự khan hiếm của thị trường dụng cụ thi đấu lúc bấy giờ, vợ chồng anh quyết định tự sản xuất một thương hiệu vợt Việt mang tinh thần "old money" - thanh lịch, cổ điển, vẫn đảm bảo hiệu năng thi đấu.

Đến nay, thương hiệu của họ đã xuất hiện trong nhiều giải đấu chuyên nghiệp. Doanh thu từ những cây vợt này đóng góp một phần vào con số kỷ lục 988 tỷ đồng mà toàn thị trường ghi nhận trên các sàn thương mại điện tử trong 10 tháng đầu năm 2025.

Thực tế, pickleball mới phổ biến ở Việt Nam từ đầu năm 2024 nhưng tốc độ "thẩm thấu" rất nhanh. Báo cáo của Nền tảng số liệu thương mại điện tử Metric.vn cho thấy biểu đồ tăng trưởng dựng đứng. Quý I/2024, tổng doanh thu toàn thị trường mới đạt 15 tỷ đồng, nhưng đến quý III/2025 đã vọt lên 357 tỷ đồng, tăng trưởng 377%.

"Mỏ vàng" không chỉ nằm ở những cây vợt. Quán quân tăng trưởng thực sự là trang phục (tăng 500%) và giày (tăng 459%). Sân đấu dần hóa thành sàn diễn thời trang, kéo theo số lượng gian hàng bán sản phẩm này trên các sàn thương mại điện tử tăng 158%, chạm mốc 3.900 shop chỉ trong một năm.

Cơn khát hạ tầng và cuộc đua tiện ích

Sự bùng nổ người chơi dẫn đến cơn khát sân bãi. Tại Hà Nội, từ việc tận dụng các nhà thi đấu cũ, thị trường đã chuyển sang mô hình tổ hợp giải trí cao cấp.

Anh Trần Quang Khải, chủ cụm 9 sân tại phố Trần Quý Kiên, phường Cầu Giấy, Hà Nội cho biết không khí đìu hiu hồi đầu năm 2024 đã được thay thế bằng sự huyên náo từ sáng đến đêm muộn. "Bây giờ, muốn tìm một khoảng lặng trên sân là điều không thể", anh Khải nói.

Tại các khu vực trung tâm như Cầu Giấy, Đống Đa hay Hai Bà Trưng, các sân pickleball luôn trong tình trạng "cháy". Khảo sát của VnExpress, riêng phường Cầu Giấy đang có khoảng 30 sân, mật độ thuộc nhóm dày đặc nhất thủ đô.

Nhà đầu tư nhanh chóng nhận ra pickleball không chỉ là thể thao mà còn là lối sống đòi hỏi chuỗi dịch vụ đi kèm. Chị Bùi Thị Ánh Nguyệt, một nhà đầu tư sân bãi, đã chuyển hướng từ các sân nhỏ lẻ sang mô hình phức hợp. Khởi đầu với 10 sân ở Nam Từ Liêm, chị sớm nhận ra giới hạn của mô hình nhỏ lẻ khi khách đi ôtô sang không có chỗ đỗ. Tháng 7/2025, chị thuê lại hàng nghìn mét vuông nhà xưởng tại quận Long Biên để xây dựng tổ hợp 17 sân với bãi đỗ 400 ôtô, tích hợp khu ăn uống và vật lý trị liệu.

"Khách hàng hiện nay yêu cầu mặt sân chuẩn quốc tế để bảo vệ đầu gối, cổ chân. Ánh sáng, dịch vụ phải tương xứng", chị Nguyệt cho hay. Doanh thu của tổ hợp không chỉ đến từ vé vào cửa (120.000-300.000 đồng một giờ) mà còn từ hệ sinh thái cộng sinh: ăn uống, quay phim và tổ chức giải đấu. Hiện tại, lịch giải tại đây đã kín đến hết tháng 12.

Long Biên giờ đây được ví như "thủ phủ" pickleball của Hà Nội. Một thống kê cuối năm 2024 ghi nhận khu vực này có trên 54 sân. Nhưng theo một thành viên đội trọng tài Hà Nội, con số thực tế hiện đã vượt mốc 100 sân, nhiều sân cao cấp, mức phí lên tới 500.000 đồng mỗi giờ.

Cơn sốt tương tự diễn ra tại TP HCM. Toàn thành phố hiện có khoảng 1.000 cụm sân. Trong đó, Thảo Điền (TP Thủ Đức) được ví như "phố Wall" của giới kinh doanh pickleball với nhiều sân hiện đại phục vụ khách thượng lưu và khách nước ngoài.

Một giải đấu pickleball nội bộ do doanh nghiệp nông sản ở Long Biên, Hà Nội tổ chức hôm 13/11. Ảnh: Phan Dương

Nghề mới từ cơn sốt thể thao

Sự khan hiếm sân bãi giờ vàng đã đẻ ra nghề "host social", hay còn gọi là nghề "xé vé" - trung gian điều phối, xếp cặp các nhóm thi đấu, giao lưu.

Tuấn Anh, 35 tuổi, đứng ra thuê dài hạn các khung giờ đẹp tại những sân trung tâm, sau đó chia nhỏ suất chơi cho cộng đồng 500 người trong nhóm chat. Không chỉ kiếm lời từ chênh lệch, nhiệm vụ của "host" còn là ghép cặp sao cho trình độ người chơi tương đồng, giải quyết nỗi sợ "lệch trình" của khách lẻ.

Không chỉ là cơn sốt sân hay thời trang, thị trường đang chứng kiến nhu cầu chuyên nghiệp hóa. Các chủ sân bắt đầu liên kết với đội ngũ y tế và mời huấn luyện viên, trọng tài chuyên nghiệp. Các lớp đào tạo trọng tài, huấn luyện viên thường xuyên "cháy chỗ".

Chị Hoàng Thị Thái Bình, thành viên tổ trọng tài pickleball đầu tiên tại Hà Nội, cho biết tháng 10/2024, chị đăng ký khóa đào tạo trọng tài pickleball do Cục Thể dục Thể thao mở. Khóa đầu tiên đã thu hút 500 học viên - con số hiếm thấy trong một lớp nghiệp vụ thể thao. Đến đầu tháng 11/2025, chị cùng 24 đồng nghiệp thành lập Tổ trọng tài pickleball ở Hà Nội.

Nữ trọng tài cho biết trung bình mỗi tuần đội trọng tài Hà Nội nhận chấm thi cho 5-6 giải đấu ở khắp miền Bắc, miền Trung. Đỉnh điểm tại một giải doanh nhân ở Hạ Long, chị phải điều động hơn 60 trọng tài để phục vụ 1.200 vận động viên.

"Chưa bao giờ tôi thấy một môn chơi mà giải đấu mọc lên như nấm sau mưa, từ giải phong trào đến giải doanh nghiệp nghìn người tham dự", chị nói.

Và theo chị, với quy mô cả chục triệu người chơi và dòng tiền nghìn tỷ đổ vào, việc thành lập một Liên đoàn Pickleball chính thống để quy chuẩn hóa luật chơi và hệ thống giải đấu "chỉ còn là vấn đề thời gian".

Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, pickleball tại Việt Nam không có dấu hiệu là "bong bóng" nhất thời. Hệ thống DUPR dự báo lượng người chơi sẽ tiếp tục tăng trưởng kỷ lục trong năm 2026, khi bộ môn này thực sự thẩm thấu và trở thành một phần của lối sống hiện đại.

Anh Hoàng (phải) và bạn bè trong giải pickleball được tổ chức nhân dịp sinh nhật mình, hôm 26/10. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong sinh nhật tuổi 36 của luật sư Hoàng Trần hồi tháng 10, vợ anh đã biến ngày vui của chồng thành một giải đấu chuyên nghiệp thu nhỏ: mời 50 vận động viên, thuê tay vợt nổi tiếng thách đấu, mời trọng tài cấp cao bắt trận và thiết kế phòng VIP với tiệc BBQ. Thậm chí, người đàn ông "đánh giải quanh năm không có cúp" hôm đó cũng được vợ trao riêng một chiếc cúp khắc tên mình.

"Pickleball đã làm nên câu chuyện lãng mạn của vợ chồng tôi", anh Hoàng nói. "Nhưng rộng hơn, nó là hình ảnh thu nhỏ của một nền kinh tế đang phình to với tốc độ chóng mặt".

Quỳnh Dương