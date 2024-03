Mơ ước về một ngôi nhà nhỏ

Mình sinh năm 1984, là người miền Tây, làm việc tại Sài Gòn.

Đầu tiên mình xin gửi lời chào đến chuyên mục Hẹn hò của VnExpress và anh, chị, bạn bè, đặc biệt chào người mình đang tìm kiếm.

Mình theo dõi chuyên mục lâu lắm rồi, thỉnh thoảng lên gửi thư đến một số bạn đang tìm kiếm hạnh phúc giống mình, nhưng thư đi mà chẳng thấy thư về nên nhiều khi cũng buồn. Nhưng mình suy nghĩ đơn giản để bản thân có thêm niềm tin là do duyên chưa đến, ông Tơ bà Nguyệt đang bận du lịch đâu đó nên chưa về se duyên cho mình được.

Xin giới thiệu đôi chút về bản thân nhé: Mình sinh năm 1984, cao 1m58, nặng 52 kg, dáng người không mập lắm, là người miền Tây, lên Sài Gòn học đại học rồi ở lại sống và làm việc đến nay. Công việc mình làm về nhân sự, thu nhập đủ sống. Mong muốn của mình là tìm được một người phù hợp để xây dựng gia đình nhỏ trong năm nay nhưng sao thấy khó quá.

Nhiều khi ngồi nghĩ lại cũng buồn lắm, mỗi buổi chiều đi làm về, thấy mọi người đón con đi học về mà mình mơ ước, đôi lúc tự trách số mình vô duyên lắm sao mà không ai chịu cưới. Tự than rồi tự an ủi, chắc do một nửa của mình đang kẹt xe đâu đó.

Nay mình gửi bài đến chuyên mục Hẹn hò, mong muốn sẽ tìm được một nửa đang đi lạc bên ngoài của mình, hãy về nhà cùng mình nhé.

Rất cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc bài của mình nhé.

Thân chào.

