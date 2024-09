Mở tuyến xe khách từ Trung Quốc sang Hạ Long

Quảng NinhTuyến vận tải hành khách đường bộ TP Nam Ninh và TP Hạ Long qua Lối thông quan cầu Bắc Luân II hoạt động từ 3/9.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tuyến vận tải này được Sở Giao thông Vận tải Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh cấp phép cho Công ty TNHH Vận tải Tập đoàn Tuyến quốc gia mới (Trung Quốc) và Công ty Cổ phần tập đoàn hữu nghị Việt Trung Toàn Cầu (Việt Nam) phối hợp thực hiện.

Việc thử nghiệm tuyến vận tải cố định đã được triển khai cách đây ba tháng với hai điểm đầu là ga hành khách Phong Linh (Nam Ninh, Trung Quốc) và điểm cuối là bến xe khách Bãi Cháy (Quảng Ninh).

Tuyến đường đi qua gồm đường cao tốc G75 Lan Hải, đường cao tốc G7511 Tần Đông - Đông Hưng - cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc) - cửa khẩu Móng Cái - đường cao tốc Móng Cái - Hạ Long - Bãi Cháy - Hạ Long (Việt Nam).

Hành khách từ trên chuyến xe kết nối Nam Ninh và Hạ Long. Ảnh Hữu Việt

Hành trình sẽ khởi hành từ phía Trung Quốc vào 11h (giờ Bắc Kinh), các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hằng tuần, tần suất một chuyến/ngày. Thời gian đến bến xe Bãi Cháy vào 14h30 (giờ Việt Nam).

Tỉnh Quảng Ninh kỳ vọng mở thêm tuyến vận tải từ Trung Quốc sang sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của du khách đến với TP Hạ Long, nhằm phát triển du lịch tỉnh này.

Thống kê của Sở Du lịch Quảng Ninh, trong bốn ngày nghỉ lễ từ 31/8-3/9, các điểm du lịch trong tỉnh đón trên 455.000 lượt, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023; khách lưu trú đạt 174.200 lượt, tăng 16% so với cùng kỳ năm. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.033 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2023.

Lê Tân