Mơ tới ngôi nhà luôn sáng đèn mỗi khi em trở về

Em xin gửi đôi dòng tâm sự của mình với hy vọng có thể tìm được một người phù hợp để cùng xây dựng tổ ấm. Em sinh năm 1988, quê Đồng Tháp, hiện là nhân viên văn phòng của một công ty nước ngoài tại Bình Dương. Em là người hướng nội, sống tình cảm nhưng cũng mạnh mẽ và kiên nhẫn vượt qua khó khăn. Tính em trầm, thường giải quyết mọi chuyện một mình và luôn cố gắng tự đứng dậy sau mọi biến cố.



Gia đình em đông anh chị, ai cũng yên bề gia thất, em là con út nên vẫn chăm lo cho mẹ. Mẹ em 73 tuổi nhưng trộm vía vẫn còn khỏe. Em sống khá độc lập, biết chăm sóc bản thân và chú trọng sức khỏe, thường xuyên tập yoga. Có lẽ vì vậy mà em không hợp lắm với đàn ông hút thuốc. Em không khéo nấu ăn nhưng sẽ cố gắng hoàn thiện kỹ năng này để chăm sóc gia đình.



Em từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi sau 5 năm yêu nhau. Có lẽ khi đó cả hai vẫn còn quá trẻ để hiểu thế nào là yêu thương trọn vẹn. Sau đổ vỡ, em mất 3 năm để cân bằng lại mọi thứ, học cách chữa lành, học cách yêu bản thân và hiểu thế nào là yêu một người. Giờ đây, em đã có cảm giác muốn làm mẹ, muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình.

Em mơ về một căn nhà luôn sáng đèn mỗi khi em trở về, có một em bé chạy ùa ra mở cửa và một người đàn ông dang tay ôm em thật chặt khi cái lạnh đầu năm tràn về. Tết đến, cả gia đình nhỏ cùng đưa nhau về thăm ông bà, cha mẹ. Em sẽ dạy con biết lễ phép, anh sẽ tự hào khi ai đó mỉm cười nói: "Bé dễ thương quá, giống bố ghê". Em thích ăn chay. Khi buồn hay khi gặp điều may mắn, em thường mua cá để phóng sinh. Em nghĩ rằng khi cuộc sống trao cho mình một điều gì đó, mình cũng nên gieo lại một điều tốt đẹp để biết ơn.



Tuổi thơ em không nhiều hạnh phúc gia đình, nên em rất khao khát gặp được một người đàn ông xuất thân trong mái nhà ấm áp, người hiểu giá trị của sự bình yên trong hôn nhân. Em luôn cố gắng đối xử tử tế với mọi người, tin rằng khi mình sống tử tế, trời sẽ đưa mình gặp đúng người. Tết lại sắp đến, cái lạnh mỗi mùa cuối năm luôn khiến em mong muốn tìm một người để cùng sưởi ấm, một chàng rể mà mẹ em chắc hẳn sẽ vui khi biết em đã tìm được. Mẹ chưa bao giờ thúc ép nhưng em biết mẹ lo cho em nhiều. Em cũng mong tìm được một người để yên bề gia thất nhưng biết tình cảm thì không thể cưỡng cầu, em gửi vài dòng chân thành này lên đây.



Nếu anh cảm thấy câu chuyện của em chạm đến anh theo một cách nào đó, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội trò chuyện. Em từng yêu xa nhưng không thành, lần này em mong được kết nối cùng những anh ở khu vực phía Nam. Cảm ơn VnExpress đã tạo cơ hội để mọi người gặp nhau. Cảm ơn anh, người đã dành thời gian đọc lá thư này.

