Mô tả các tình huống 'kẹt xe' trong tiếng Anh

Kẹt xe, tắc đường thường xảy ra vào các đợt nghỉ lễ. Bạn có biết nói về các tình huống này trong tiếng Anh như thế nào không?

Một con đường có nhiều xe cộ (vehicles) qua lại được gọi là "busy": Roads around universities are often busy (Đường xung quanh các trường đại học thường xuyên đông đúc).

Khi trên đường có quá nhiều xe, gây tắc nghẽn giao thông, một từ quen thuộc trong tiếng Anh là "traffic jam": It took me 2 hours to get home because there was a traffic jam on the main road (Tôi phải mất 2 giờ để về đến nhà vì đường chính bị kẹt xe).

Từ congestion, tức là tắc nghẽn, có thể dùng thay "jam": There is always traffic congestion in big cities before national holidays (Các thành phố lớn luôn ùn tắc trước ngày nghỉ lễ).

Nếu có thứ gì đó đang chặn (block) trên đường, xe cộ thường khó di chuyển (move): The accident was blocking the road. Nobody could move for half an hour (Vụ tai nạn khiến đường đi bị tắc nghẽn. Không ai di chuyển được trong suốt nửa giờ).

Nếu hàng dài phương tiện đang chặn những tuyến đường giao nhau như ngã tư (crossroad) hay nút giao (intersection), khiến giao thông ở mọi hướng hoàn toàn không di chuyển được, tiếng Anh dùng từ "gridlock".

Ví dụ: There was a gridlock in the city centre after two buses crashed into each other at the crossroad (Ùn tắc xảy ra ở trung tâm thành phố sau khi hai xe buýt đâm vào nhau ở ngã tư).

Thường ngày, tắc đường hay xảy ra trong giờ cao điểm, gọi là "rush hour": Traffic during rush hour is often slow (Giao thông trong giờ cao điểm thường hay chậm).

Nếu muốn nói mình bị kẹt xe, từ thông dụng nhất là "stuck": Families planned to leave early to avoid getting stuck in traffic (Các gia đình dự định khởi hành sớm để tránh bị kẹt xe).

Đường Hoàng Văn Thụ dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất. TP HCM ... xảy ra ùn tắc cục bộ, hôm 31/8. Ảnh: Quỳnh Trần

Nếu một chiếc xe muốn di chuyển sang một đường khác để thoát tắc, có thể dùng "pull out": The driver saw a long line of cars in front of him and immediately tried to pull out (Tài xế nhìn thấy hàng dài ô tô phía trước và ngay lập tức tìm cách thoát ra).

Chuyển làn còn được gọi là "switch lane", còn "alternate route" được dùng để chỉ một con đường khác: I took an alternate route because I know there'd be traffic congestion on major roads the day before the Independence Day (Tôi đã chọn tuyến đường thay thế vì tôi biết sẽ có tắc nghẽn giao thông trên các tuyến đường lớn vào ngày trước Ngày Quốc khánh).

Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau:

Khánh Linh