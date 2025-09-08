Mổ sỏi mật cho người có nội tạng đảo ngược hoàn toàn

Hà NộiBệnh nhân nam 63 tuổi cấp cứu do tắc mật, viêm tụy cấp, các bác sĩ buộc phải thao tác "khác thường" do toàn bộ nội tạng của người bệnh bị đảo ngược.

Bệnh nhân nhập Bệnh viện E khi đau bụng dữ dội, sốt cao 39 độ, vàng da, mắt. Kết quả chẩn đoán xác định ông bị nhiễm trùng đường mật, tắc mật và viêm tụy cấp do sỏi ống mật chủ. Phim chụp cho thấy toàn bộ các cơ quan như tim, gan, dạ dày... đều nằm ở vị trí đối xứng so với người bình thường. Đây là một dị tật bẩm sinh có tên situs inversus totalis (đảo ngược nội tạng hoàn toàn).

ThS.BS Nguyễn Khắc Điệp, Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, cho biết tình trạng đảo ngược nội tạng xuất hiện với tỷ lệ chỉ khoảng 1/5.000 đến 1/20.000 người. Mặc dù dị tật này không làm tăng nguy cơ mắc sỏi mật, nó lại là một thách thức cực lớn trong chẩn đoán và phẫu thuật.

Các triệu chứng lâm sàng và cấu trúc giải phẫu đều bị đảo ngược, đòi hỏi bác sĩ phải tư duy và thao tác trái với thói quen. Ví dụ, cơn đau gan mật thường ở hạ sườn phải thì ở bệnh nhân này lại xuất hiện bên trái, bác sĩ cho hay.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Xuân

Trước tính chất đặc biệt của ca bệnh, một cuộc hội chẩn liên chuyên khoa đã được tiến hành để xây dựng phương án tối ưu. Bệnh nhân được điều trị nội khoa tích cực nhằm ổn định tình trạng nhiễm trùng và viêm gan cấp, trước khi bước vào cuộc phẫu thuật mở lấy sỏi ống mật chủ.

TS.BS Hữu Hoài Anh, người trực tiếp tham gia ca mổ, chia sẻ do toàn bộ dạ dày, tá tràng, gan và đường mật đều biến đổi về giải phẫu, việc phẫu tích và định vị các cấu trúc trở nên vô cùng khó khăn. Toàn bộ êkíp đã phải thay đổi tư duy, thực hiện các thao tác một cách ngược lại để đảm bảo độ chính xác. Ca phẫu thuật thành công, sức khỏe bệnh nhân hiện ổn định.

Sỏi mật là bệnh lý tiêu hóa phổ biến, song nếu không được can thiệp kịp thời, nó có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm đường mật, viêm tụy cấp, thậm chí là sốc nhiễm trùng, tử vong. Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi có các triệu chứng như đau bụng vùng hạ sườn, sốt, vàng da, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh các rủi ro đáng tiếc.