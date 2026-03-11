Mổ ruột thừa một lỗ cho người bệnh 30 năm truyền máu

Bệnh nhân Thalassemia bị viêm ruột thừa cấp phải phẫu thuật song nguy cơ mất máu khó kiểm soát, bác sĩ sử dụng kỹ thuật nội soi trocar một lỗ thay vì hai lỗ để hạn chế rủi ro.

Ngày 11/3, ThS.BS Phan Bảo Toàn, Bệnh viện Gia An 115, cho biết nam bệnh nhân 31 tuổi nhập viện vì đau hố chậu phải và sốt, được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp cần phẫu thuật khẩn. Tuy nhiên, ca mổ tiềm ẩn nhiều nguy cơ do bệnh nhân mắc Thalassemia (tan máu bẩm sinh) thể nặng.

Suốt 30 năm, mỗi tháng bệnh nhân phải truyền hai đơn vị máu để duy trì sự sống. Truyền máu kéo dài gây quá tải sắt khiến gan, lách to; khi nhập viện bệnh nhân thiếu máu nặng và rối loạn đông máu, làm tăng nguy cơ suy tim, suy hô hấp và chảy máu khó cầm khi phẫu thuật.

Sau hội chẩn, êkíp quyết định cắt ruột thừa bằng nội soi một trocar. Bác sĩ chỉ rạch một đường khoảng một cm tại rốn để đưa camera và dụng cụ vào ổ bụng, thay vì đặt ba trocar tại rốn, hố chậu phải và vùng trên xương mu như thông thường. Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi sát, truyền bổ sung hồng cầu và kiểm soát các chỉ số đông máu, hiện sức khỏe ổn định và vừa xuất viện.

Theo bác sĩ Toàn, kỹ thuật này khó hơn vì mọi dụng cụ đi qua cùng một vị trí, bác sĩ phải thao tác chính xác trong không gian hẹp. Tuy vậy, việc chỉ xâm nhập ổ bụng qua một lỗ giúp giảm sang chấn thành bụng, ít đau, hồi phục nhanh, hạn chế nguy cơ chảy máu và nhiễm trùng - đặc biệt quan trọng với bệnh nhân rối loạn đông máu. Kỹ thuật này được triển khai tại viện gần một năm qua, thường áp dụng cho viêm ruột thừa chưa biến chứng; trường hợp phức tạp có thể chuyển sang mổ nội soi 2-3 trocar.

Bác sĩ Bệnh viện Gia An 115 phẫu thuật ruột thừa một trocar cho bệnh nhân Thalassemia. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thalassemia là bệnh máu di truyền phổ biến, ước tính khoảng 14 triệu người Việt mang gene bệnh. Bệnh di truyền theo cơ chế lặn trên nhiễm sắc thể thường. Khi cả vợ chồng cùng mang gene bệnh, mỗi lần sinh có 25% nguy cơ con mắc bệnh, 50% con mang một gene bệnh và 25% khả năng con hoàn toàn bình thường.

Người mắc Thalassemia phải định kỳ truyền máu, thải sắt và điều trị các biến chứng suốt đời. Do đó, việc sàng lọc Thalassemia cần được thực hiện sớm. Thanh niên và các cặp đôi trong độ tuổi sinh sản nên chủ động xét nghiệm, tầm soát gene bệnh sớm để có kế hoạch tư vấn và phòng ngừa phù hợp.

Lê Phương