Mở rộng quốc lộ 13 thúc đẩy dự án căn hộ Thuận An

Bình DươngNhiều dự án căn hộ gần quốc lộ 13 lọt vào tầm ngắm của giới đầu tư nhờ vị trí thuận tiện, kết nối hạ tầng và tiềm năng tăng giá.

Vị trí tâm điểm kết nối giao thông

Mới đây, thông tin khởi công nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 13 từ nút giao đại lộ Tự Do (khu công nghiệp VSIP 1, TP Thuận An) đến ngã tư Lê Hồng Phong (TP Thủ Dầu Một) vào cuối tháng 4 đã khiến thị trường căn hộ Thuận An thêm sôi động. Nút giao trên được xem là tâm điểm của nhiều tuyến đường huyết mạch kết nối Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh Tây Nguyên với TP HCM.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công quốc lộ 13 ngày 26/4. Ảnh: Bá Sơn

Các chuyên gia đánh giá đây là điểm sáng trong việc giải bài toán giao thông, đồng thời thúc đẩy các dự án bất động sản quanh khu vực này phát triển. Với lợi thế về vị trí và hạ tầng giao thông, những dự án căn hộ ở Thuận An nằm gần quốc lộ 13 đang nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường. Gần đây, nhiều dự án đã được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đón đầu sự phát triển của hạ tầng khu vực.

Triển vọng tăng giá

Anh Đức Châu (TP HCM), một nhà đầu tư bất động sản kinh nghiệm đánh giá dự án mở rộng Quốc lộ 13 sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ thúc đẩy tiềm năng tăng giá của các dự án quanh khu vực này từ 5-20%, tùy theo vị trí và thương hiệu. Nhiều chuyên gia cũng nhận định giá bất động sản thường tăng trưởng tỷ lệ thuận với tốc độ phát triển của hạ tầng, nhất là các tuyến quốc lộ lớn.

Theo đồ án quy hoạch phát triển TP Thuận An, trung tâm thương mại cấp vùng của Bình Dương sẽ được quy hoạch tại đây bao gồm 5 trung tâm thương mại đô thị tập trung ở khu vực Lái Thiêu từ hai bên đường quốc lộ 13 tới đường Nguyễn Văn Tiết. Từ đó, việc phát triển hạ tầng sẽ được đẩy mạnh để xây dựng Thuận An trở thành thành phố trung tâm dịch vụ - thương mại.

TP Thuận An sẽ trở thành trung tâm đô thị, dịch vụ của tỉnh Bình Dương. Ảnh: Phạm Nhật Phúc

Bên cạnh đó, Thuận An cũng là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp lớn trong vùng như VSIP 1, Việt Hương, Đồng An... với số lượng lớn chuyên gia, kỹ sư và lao động. Do đó bên cạnh tiềm năng tăng giá, các dự án xung quanh quốc lộ 13 còn có tiềm năng đầu tư cho thuê với lợi nhuận bền vững.

Tính thanh khoản tốt

Các chuyên gia đánh giá lợi thế về vị trí, tiềm năng tăng giá và kinh doanh đã thúc đẩy tốc độ thanh khoản của các dự án căn hộ Thuận An. Nhiều dự án mở bán gần đây nhận được sự quan tâm lớn của cả khách hàng ở thực và nhà đầu tư với tỷ lệ giao dịch thành công cao trong các đợt mở bán.

Theo Savills, nguồn cung hạn chế tại TP HCM đang thúc đẩy người mua mở rộng đầu tư tại các tỉnh vệ tinh trong đó có Bình Dương. Hiện giá bán căn hộ trung bình ở Thuận An đạt gần 41 triệu đồng một m2, thấp hơn so với giá trung bình căn hộ hạng C tại TP Thủ Đức.

Thị trường căn hộ Thuận An nhận được lượng lớn quan tâm từ thị trường. Ảnh phối cảnh: Hưng Thịnh Land

Bên cạnh mức giá hợp lý, cùng với chủ trương thực hiện dự án đường vành đai 3 kết nối ba tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An với TP HCM, thị trường căn hộ Thuận An sẽ có thêm động lực để phát triển và thu hút nhiều nhà đầu tư hơn.

Ngọc Diễm