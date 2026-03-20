Mở rộng quốc lộ 13 tạo dư địa cho thị trường căn hộ

Quốc lộ 13 mở rộng cùng các hạng mục đường trên cao, hầm chui giúp cải thiện kết nối cửa ngõ Đông Bắc TP HCM, được các chuyên gia đánh giá sẽ tạo dư địa cho căn hộ dọc tuyến.

Những thay đổi trong quy hoạch hạ tầng giao thông thường tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản. Gần đây, phương án mở rộng quốc lộ 13 – tuyến kết nối TP HCM với Bình Dương cũ, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư và người mua nhà.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng quốc lộ 13 theo hình thức BOT do Sở Xây dựng TP HCM trình UBND TP HCM thẩm định, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh Bình Dương dài gần 6 km được đề xuất mở rộng lên khoảng 60 m, quy mô khai thác 10-14 làn xe.

Phương án thiết kế gồm đoạn đường trên cao dài khoảng 3,5 km ở giữa tuyến, cùng hai hầm chui tại nút giao Bình Lợi và Bình Phước nhằm tách dòng phương tiện, cải thiện khả năng lưu thông tại cửa ngõ Đông Bắc thành phố.

Phối cảnh dự án Bcons NewSky trên mặt tiền quốc lộ 13. Ảnh: Bcons

Các hạng mục nằm trên đoạn đầu tuyến quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đi lên, trước khi kết nối đến các khu đô thị và khu dân cư dọc trục giao thông này. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ thành phố và tăng khả năng kết nối giữa TP HCM với các đô thị công nghiệp của Bình Dương cũ.

Trong bối cảnh hạ tầng trên tuyến quốc lộ 13 được nghiên cứu nâng cấp, nhiều chuyên gia cho rằng các khu vực dọc trục giao thông này có thể hưởng lợi từ khả năng kết nối tốt hơn trong tương lai.

Báo cáo nghiên cứu về phát triển đô thị theo mô hình giao thông định hướng TOD của CBRE cho thấy khi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, các khu vực dọc hành lang giao thông thường hình thành các khu dân cư mới, kéo theo sự phát triển của hệ thống tiện ích thương mại và dịch vụ đô thị.

Xu hướng này phù hợp với mô hình Transit-Oriented Development - phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng - đang được áp dụng tại nhiều đô thị lớn. Theo đó, các khu vực gần trục giao thông lớn hoặc hệ thống metro thường trở thành tâm điểm hình thành các cụm đô thị mới.

Một trong những dự án nằm trên tuyến kết nối này là Bcons NewSky, tọa lạc trên mặt tiền quốc lộ 13, thuộc khu vực đã hình thành cộng đồng dân cư và hệ tiện ích đô thị tương đối hoàn chỉnh.

Vị trí của Bcons NewSky trên trục Quốc lộ 13, gần điểm quy hoạch nhà ga metro. Ảnh: Bcons

Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận các tiện ích trong khu vực như trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, hệ thống trường học và các khu dân cư hiện hữu. Vị trí trên trục quốc lộ 13 cũng giúp kết nối thuận tiện đến TP Thủ Đức cũ, quốc lộ 1A và các tuyến giao thông liên vùng như Vành đai 3.

Bên cạnh yếu tố hạ tầng và vị trí, chủ đầu tư triển khai các chương trình ưu đãi nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng trong giai đoạn này.

Tại Bcons NewSky, khách hàng đăng ký tư vấn căn hộ có cơ hội nhận 50 suất học bổng mầm non toàn phần tại hệ thống giáo dục B.School. Chương trình giáo dục kết hợp khung chương trình Việt Nam với chuẩn quốc tế IEYC của Anh, đồng thời tích hợp phương pháp STEAM nhằm hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện. Ngoài ra, khách hàng đăng ký tư vấn căn hộ còn có cơ hội nhận chuyến du lịch Malaysia - Singapore dành cho hai người.

Theo chủ đầu tư Bcons, trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn chọn lọc, nhiều người mua nhà có xu hướng ưu tiên các dự án có hạ tầng kết nối rõ ràng, hệ tiện ích hiện hữu và mức giá phù hợp. Do đó, Bcons NewSky được kỳ vọng có thể đáp ứng nhu cầu an cư thời gian tới.

Hoài Phương