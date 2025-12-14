Mở rộng nhóm mua nhà xã hội không cần bốc thăm ở Hà Nội

Hà Nội bổ sung nhóm người bị thu hồi đất làm dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị được mua nhà xã hội không cần bốc thăm.

Nội dung trên nằm trong Nghị quyết sửa đổi quy định về chính sách bồi thường, tái định cư làm dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị được HĐND TP Hà Nội khóa XVI thông qua tại kỳ họp 29.

Theo đó, người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà không có nhu cầu tái định cư khi bị thu hồi đất làm dự án chỉnh trang đô thị được mua, thuê nhà xã hội tại các dự án trên địa bàn thành phố. Họ không phải bốc thăm cũng như không cần đáp ứng các điều kiện về nhà ở, đối tượng hay thu nhập theo quy định hiện hành.

Trường hợp không đủ điều kiện bố trí tái định cư, có khó khăn về nhà ở, chủ nhà đất bị thu hồi cũng được lựa chọn mua, thuê nhà xã hội không qua bốc thăm.

HĐND thành phố giao UBND quy định chi tiết các tiêu chí để các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất được mua, thuê mua theo từng trường hợp cụ thể.

Theo quy định hiện hành, nhóm ưu tiên sẽ được bố trí mua nhà xã hội đến khi hết số lượng được bán trong dự án mà không cần bốc thăm. Nhóm này gồm người có công với cách mạng; thân nhân liệt sĩ; người khuyết tật; người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua; nữ giới.

Các trường hợp còn lại không thuộc nhóm ưu tiên sẽ phải bốc thăm để có suất mua nhà nếu tổng số hồ sơ đăng ký hợp lệ nhiều hơn nguồn cung mở bán. Năm 2023, thời điểm dự án NHS Trung Văn mở bán, hơn 1.300 người diện thu nhập thấp đã phải bốc thăm để giành 149 suất mua nhà.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án với hơn 4.700 căn, vượt chỉ tiêu theo năm.

Từ cuối 2024 đến nay, liên tiếp dự án nhà xã hội tại Thủ đô được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán mỗi m2 tại các dự án nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng, đến nay liên tục xuất hiện dự án 25-29,4 triệu đồng.

Ngọc Diễm