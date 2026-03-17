Mở rộng không gian căn hộ 73,5 m2 bằng tường vách kính

Căn hộ 73,5 m2 tại Hà Nội có 3 phòng ngủ theo thiết kế gốc. Gia chủ muốn cải tạo lại để có không gian sinh hoạt rộng rãi hơn, phù hợp nhu cầu vừa ở vừa làm việc tại nhà. KTS đề xuất phương án bỏ bớt một phòng ngủ, chuyển thành khu vực đa năng kết hợp làm việc. Tổng chi phí thiết kế và thi công căn hộ khoảng 450 triệu đồng.
Toàn bộ căn hộ mang phong cách hiện đại tối giản với gam màu trung tính như trắng, be và vân gỗ sáng. Sàn nhà lát kiểu xương cá xuyên suốt tạo hiệu ứng thị giác mở rộng. Việc sử dụng vật liệu chủ đạo là gỗ công nghiệp giúp tốn lên nét thanh lịch cho căn hộ và tối ưu ngân sách. Ngoài ra, sự kết hợp giữa rèm vải mỏng và rèm sáo ngang giúp gia chủ linh hoạt kiểm soát ánh sáng tự nhiên.
Thay đổi lớn nhất trong quá trình cải tạo căn hộ là phá dỡ bức tường ngăn giữa phòng khách và phòng đa năng. Vị trí này được thay bằng hệ vách kính di động chạy trên ray trần. Khi mở hoàn toàn, vách kính xếp gọn vào một bên, tạo không gian liên thông từ khu bếp - ăn qua phòng khách đến góc làm việc. Khi đóng lại, vách kính tạo thành phòng riêng biệt, đủ kín đáo cho người ngồi làm việc hoặc tiếp khách.
Phòng đa năng bố trí bàn làm việc dạng treo tường, ghế xoay và hệ kệ mở sơn màu xanh dương đậm điểm nhấn màu sắc trong căn hộ.
Kệ có nhiều ngăn với kích thước khác nhau, vừa trưng bày vừa lưu trữ. Hai bên kệ là tủ kín cánh phẳng màu trắng, giữ đường nét gọn gàng cho tổng thể.
Phòng khách đặt sofa module màu be sáng cùng tông màu với thiết kế của căn hộ.
TV đặt trên giá đỡ di động thay vì treo tường, giúp gia chủ linh hoạt xoay hướng xem từ cả phòng khách lẫn khu vực đa năng khi vách kính mở.
Khu bếp - ăn nằm gần cửa vào, với bàn ăn tròn chân gỗ đặt sát băng ghế dài bọc nệm dọc tường.
Bếp bố trí cùng với bàn đảo, tận dụng tối đa chiều dài tường.
Phòng ngủ chính có tủ quần áo cánh trượt, bàn trang điểm gỗ sáng kèm gương oval gắn đèn LED và đôn ngồi bọc vải. Tủ trên cao tận dụng khoảng không sát trần để tăng diện tích lưu trữ.
Phòng ngủ thứ 2 nhỏ hơn, bố trí giường sát cửa sổ, bàn học gắn tường và hệ kệ mở sơn xanh dương đồng bộ với khu vực đa năng bên ngoài.
Sơ đồ mặt bằng bố trí nội thất của căn hộ.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế thi công: TLT Home
KTS chủ trì: Lê Tùng
Ảnh: Day.la Studio