Mở rộng khai thác ngoài khơi thúc đẩy logistics Caribe

Hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi tăng nhanh đang khiến các trung tâm hậu cần trên bờ trở thành yếu tố then chốt trong chiến lược năng lượng của nhiều quốc gia Caribe.

Theo Energy Capital & Power - nền tảng đầu tư năng lượng toàn cầu, khả năng triển khai hiệu quả các dự án dầu khí ngoài khơi ngày càng phụ thuộc lớn vào hệ thống hậu cần trên bờ, bao gồm các căn cứ ven biển được xây dựng chuyên dụng và các cảng đặc thù có khả năng hỗ trợ những hoạt động ngoài khơi phức tạp.

Những ví dụ tiêu biểu có thể kể đến Guyana, Trinidad và Tobago, cùng Suriname. Guyana hiện là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu ngoài khơi nhanh nhất thế giới. Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ, sản lượng dầu của nước này đã tăng gần gấp 10 lần kể từ năm 2020, đạt trung bình khoảng 750.000 thùng mỗi ngày vào năm 2025.

Một cơ sở khai thác dầu khí ngoài khơi trên vùng biển Caribe, nơi hoạt động năng lượng đang thúc đẩy nhu cầu phát triển hạ tầng hậu cần trên bờ. Ảnh: Logisitcs Manager

Sự gia tăng mạnh mẽ này được hỗ trợ bởi hạ tầng hậu cần chuyên biệt, trong đó có căn cứ hậu cần ven biển Vreed-en-Hoop trị giá 300 triệu USD, đi vào hoạt động từ đầu năm 2025, cùng với các cơ sở do Guyana Shore Base vận hành. Các trung tâm này cung cấp dịch vụ từ lưu trữ đường ống, quản lý dung dịch khoan đến hỗ trợ tàu thuyền và thủ tục hải quan, giúp các nhà khai thác rút ngắn thời gian quay vòng và duy trì hoạt động liên tục ngoài khơi.

Tại Trinidad và Tobago, Galeota Point từ lâu đã đóng vai trò là trụ cột hậu cần cho hoạt động dầu khí ngoài khơi ở khu vực Caribe phía nam. Energy Capital & Power cho biết Galeota hoạt động như một căn cứ cung ứng cho các chiến dịch khoan khí đốt ngoài khơi, hỗ trợ sản xuất và bảo trì, qua đó cho thấy vai trò của các trung tâm hậu cần trong việc làm nền tảng cho phát triển thăm dò khai thác, đồng thời hỗ trợ hạ tầng năng lượng nói chung.

Tại Suriname, nơi các phát hiện dầu khí ngoài khơi quy mô lớn đang tiến gần giai đoạn phát triển, hạ tầng hậu cần đã "sớm được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của hoạt động thăm dò và khai thác", theo Energy Capital & Power. Các cơ sở cảng tại thủ đô Paramaribo đã ký kết hợp đồng dài hạn nhằm hỗ trợ hoạt động ngoài khơi, trong khi các dự án căn cứ cung ứng chuyên biệt như ComPort NV đang được định vị để phục vụ công tác khoan và sản xuất. Song song đó, các doanh nghiệp hậu cần, trong đó có DP World Paramaribo, đang mở rộng các dịch vụ tích hợp dành riêng cho lĩnh vực dầu khí, khi Suriname tiến gần tới mốc khai thác thương mại đầu tiên.

Energy Capital & Power nhận định những ví dụ này cho thấy một thực tế cốt lõi - hoạt động thăm dò và khai thác ngoài khơi không thể vận hành hiệu quả nếu thiếu hệ thống hỗ trợ trên bờ được thiết kế bài bản. Trong môi trường khai thác nước sâu, nơi mỗi ngày gián đoạn có thể gây thiệt hại hàng triệu USD, khoảng cách địa lý, độ tin cậy và mức độ sẵn sàng vận hành của các trung tâm hậu cần có tác động trực tiếp tới hiệu quả kinh tế của dự án.

Các nội dung trên dự kiến sẽ được thảo luận sâu hơn tại Tuần lễ Năng lượng Caribean, diễn ra trong hai ngày 31/3 - 1/4 sắp tới.

Như Ý (Theo Logistics Manager)