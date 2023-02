Mở rộng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Ngành thuế đẩy mạnh hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với ngành hàng ăn uống, siêu thị, bán lẻ thuốc, dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch... đến hết tháng 3.

Tại Hội nghị trực tuyến 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết, đến hết ngày 30/6/2022, 100% doanh nghiệp, tổ chức (851.372 đơn vị) và 100% hộ, cá nhân kinh doanh (65.576 hộ, cá nhân kinh doanh) theo phương pháp kê khai đã chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh tại hội nghị hôm 7/2. Ảnh: Thuế Việt Nam

Cục Thuế sẽ tổ chức triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 1 (đến hết tháng 3/2023) đối với một số nhóm đối tượng như ngành hàng ăn uống, siêu thị, bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch...

Trên cơ sở kết quả triển khai giai đoạn 1, sẽ triển khai giai đoạn 2 áp dụng diện rộng trên toàn quốc.

Hiện Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành và các tỉnh lựa chọn một số địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM để báo cáo Thủ tướng triển khai giai đoạn 1. Theo đó, 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn hoạt động trong các lĩnh vực trực tiếp liên quan đến giao dịch với người tiêu dùng sẽ sử dụng hợp đồng điện tử từ máy tính tiền, trọng tâm là nhà hàng, khách sạn, siêu thị, kinh doanh vàng bạc...

"Theo Luật Thuế yêu cầu bán hàng là phải xuất hóa đơn dù là điện tử hay giấy và đã đăng ký hóa đơn điện tử phải xuất hóa đơn điện tử, đã lắp máy tính tiền là phải kết nối. Trường hợp kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh nếu không đảm bảo xuất hoá đơn đầy đủ với các giao dịch khi bị phát hiện sẽ bị xử phạt", Thứ trưởng Cao Anh Tuấn khẳng định.

Khách hàng được khuyến khích lấy hóa đơn khi mua hàng tại siêu thị. Ảnh: Thuế Việt Nam

Trước đó, ngành thuế đã xây dựng giải pháp và chính thức vận hành hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 15/12/2022, để khắc phục những hạn chế của hình thức hóa đơn điện tử thông thường. Sau khi triển khai hơn 1 tháng, tổng số người nộp thuế sẽ triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là 3.943 cơ sở kinh doanh, trong đó: doanh nghiệp là 1.850, hộ kinh doanh là 2.093.

Trong số 62 cục thuế đã đăng ký triển khai giai đoạn 1, đã có 25 cục thuế chính thức phát sinh tiếp nhận đăng ký sử dụng hợp đồng điện tử từ máy tính tiền.

Trong số 3.943 cơ sở kinh doanh đã đưa vào kế hoạch triển khai giai đoạn 1, đã có 805 cơ sở kinh doanh đã chính thức đăng ký và được chấp nhận đăng ký sử dụng hợp đồng điện tử từ máy tính tiền trên hệ thống của cơ quan thuế. 805 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng hợp đồng điện tử từ máy tính tiền nhưng vẫn đồng thời sử dụng các hình thức khác, nên việc xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền còn chưa nhiều.

Lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá, thời gian qua, Tổng cục Thuế đã triển khai thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thuế. Năm 2022, ngành tài chính đã triển khai hóa đơn điện tử toàn quốc từ ngày 1/7/2022; ra mắt cổng thông tin điện tử thu thuế sàn thương mại điện tử xuyên biên giới.

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có nhiều lợi ích so với hóa đơn điện tử có mã thông thường, như khắc phục tình trạng không thể xuất hóa đơn điện tử ngay cho khách hàng kể cả ngoài giờ hay đêm khuya, do hóa đơn in ra từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế chính là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Đồng thời, người nộp thuế chủ động hơn trong việc điều chỉnh sai sót do hóa đơn điện tử khởi tại từ máy tính tiền được gửi vào cuối ngày không phải gửi từng hóa đơn như loại hóa đơn có mã thông thường.

Bên cạnh đó, một địa điểm bán hàng có thể thiết lập nhiều máy tính tiền theo quy định một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Sử dụng hóa đơn điện tử được áp dụng từ ngày 1/7/2022. Ảnh: Baochinhphu

Đến nay, đã có 42 tập đoàn nước ngoài đã nộp thuế, với 3.000 tỷ đồng trong năm 2022. Kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt và vượt dự toán thu 400 nghìn tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 195 nghìn tỷ đồng. Đây là một thành tựu chưa từng có từ trước tới nay. Trong tháng đầu năm 2023, ngành thuế thu được 1.800 tỷ đồng.

Phương Thúy