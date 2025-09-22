Mở rộng dự án hỗ trợ bệnh nhân Alzheimer

TP HCMVnADA cùng Eisai cam kết nâng cao nhận thức cộng đồng, đẩy mạnh sàng lọc và hỗ trợ bệnh nhân sa sút trí tuệ trong nước.

Hội bệnh Alzheimer và rối loạn thần kinh nhận thức Việt Nam (VnADA) ký kết biên bản ghi nhớ với công ty TNHH Eisai Việt Nam hôm 21/9, nhân dịp Ngày Thế giới phòng chống bệnh Alzheimer, đánh dấu bước ngoặt trong mục tiêu đồng hành cộng đồng.

Dự án "A Bit More" (Thêm một chút) thuộc khuôn khổ hợp tác này, khởi động từ 2023, đến nay dần trở thành cầu nối giữa y học chuyên môn và cộng đồng. Theo thỏa thuận mới, chương trình tập trung đẩy mạnh loạt sáng kiến, cung cấp nguồn lực giáo dục, hỗ trợ thiết thực cho bệnh nhân Alzheimer lẫn gia đình, người chăm sóc và đội ngũ y tế - mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái chăm sóc toàn diện.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký kết. Ảnh: Eisai Việt Nam

Theo đánh giá từ hai đơn vị, bước sang năm thứ ba, "A Bit More" sẽ triển khai loạt sáng kiến gần gũi hơn đến cộng đồng như sau:

Ra mắt biểu tượng đồng hành - Voi Trí: hình ảnh chú voi thân thiện sẽ xuất hiện trong các chiến dịch truyền thông, chương trình giáo dục cộng đồng, qua đó truyền thông điệp về giá trị trí nhớ, ký ức. Loài vật này vốn gắn với đặc tính trí nhớ bền bỉ lẫn sức mạnh, khuyến khích cộng đồng giữ trí óc minh mẫn, nâng tầm chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi và bệnh nhân Alzheimer trong nước.

Chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh Alzheimer và sa sút trí tuệ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: Eisai Việt Nam

Phát hành Sổ tay bệnh Alzheimer: tài liệu khoa học và thực tiễn, tích hợp kiến thức chuyên môn cùng các mẹo chăm sóc đời thường, được kỳ vọng trở thành nguồn tham khảo tin cậy cho các gia đình đang đối mặt căn bệnh thầm lặng này.

Mở rộng chuỗi Tiệm cà phê ký ức: không gian ấm cúng, nơi bệnh nhân, gia đình, người chăm sóc lẫn y bác sĩ gặp gỡ, chia sẻ. Từ Bệnh viện Lão khoa Trung ương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), nay mở rộng đến Bệnh viện 30/4, Bệnh viện Quân Y 175 (TP HCM), Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S (Cần Thơ). Nơi đây cũng diễn ra các buổi nói chuyện chuyên đề, workshop, hoạt động giao lưu, góp phần lưu giữ kỷ niệm, gắn kết tình thân và lan tỏa hy vọng.

Mô hình "Tiệm cà phê ký ức" - nơi giao lưu, chia sẻ, gắn kết tình thân và lan tỏa hy vọng. Ảnh: Eisai Việt Nam

Tăng cường hợp tác đa ngành: liên kết loạt đối tác như Genki House, WeCare247, Meiji nhằm đa dạng hóa nguồn lực, cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện, chất lượng hơn cho người bệnh lẫn thân nhân của họ.

Thống kê từ Hiệp hội bệnh Alzheimer Quốc tế, cứ mỗi ba giây trên toàn cầu có một người được chẩn đoán sa sút trí tuệ mới. Việt Nam có tốc độ già hóa dân số nhanh, dự báo đến năm 2030 khoảng 1,2 triệu người bị sa sút trí tuệ, trong đó 60-80% do bệnh Alzheimer.

Nhiều dấu hiệu sớm của bệnh Alzheimer thường bị bỏ qua, nhầm lẫn với quá trình lão hóa tự nhiên, dẫn đến can thiệp muộn và hậu quả nặng nề. Nhận diện kịp thời, sàng lọc sớm đóng vai trò then chốt giúp điều trị hiệu quả, làm chậm tiến triển bệnh, duy trì chất lượng cuộc sống.

Từ thực tế trên, ban dự án "A Bit More" kêu gọi cộng đồng chủ động kiểm tra trí nhớ, nhận biết sớm dấu hiệu bất thường. Người dân có thể truy cập trang sàng lọc trực tuyến, trả lời bộ câu hỏi tầm soát sa sút trí tuệ VnAD6.

TS.BS Trần Công Thắng, Chủ tịch VnADA, nhấn mạnh chẩn đoán sớm bệnh Alzheimer đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả điều trị, là chìa khóa bảo vệ ký ức người bệnh.

Ông Sugimoto Shingo, Tổng giám đốc Eisai Việt Nam, lý giải: "Phòng ngừa, thăm khám và sàng lọc sớm lab ba yếu tố quan trọng trong ứng phó bệnh Alzheimer. Cùng VnADA và các đối tác, chúng tôi cam kết triển khai loạt sáng kiến bền vững, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn, nơi lưu giữ ký ức lâu dài - đúng tinh thần A Bit More".

Eisai Việt Nam thuộc tập đoàn Eisai Nhật Bản, hoạt động từ năm 1941. Với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe con người, công ty chuyên nghiên cứu, phát triển thuốc điều trị ung thư và thần kinh.

VnADA là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, năng lực chẩn đoán, điều trị của chuyên gia y tế, hỗ trợ nghiên cứu khoa học, cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân Alzheimer và bệnh rối loạn thần kinh nhận thức cùng gia đình họ tại Việt Nam.

Đông Vệ