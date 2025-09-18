Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước

Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước gồm 5 chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư.

Bộ Chính trị ngày 8/9 ban hành quy định danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị.

5 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư. So với quy định năm 2022, chức danh Thường trực Ban Bí thư chuyển từ nhóm lãnh đạo cấp cao lên lãnh đạo chủ chốt.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp 9 Quốc hội khóa 15, tháng 5/2025. Ảnh: Nhật Bắc

Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được bổ sung chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trưởng ban đảng ở Trung ương; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Nhóm này còn gồm các chức danh như quy định từ năm 2022: Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó chủ tịch nước; Phó thủ tướng; Phó chủ tịch Quốc hội; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chức danh, chức vụ lãnh đạo diện Bộ Chính trị quản lý, bậc 1 gồm Ủy viên Trung ương Đảng; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó trưởng ban Đảng ở Trung ương; Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng (là Ủy viên Trung ương); Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là trưởng tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Tổng biên tập báo Nhân Dân, tạp chí Cộng sản; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Phó bí thư Đảng ủy 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương; Phó bí thư Thành ủy Hà Nội và TP HCM là Ủy viên Trung ương; Chủ tịch HĐND, UBND TP Hà Nội và TP HCM, cũng thuộc diện Bộ Chính trị quản lý, bậc 1.

Chức danh, chức vụ lãnh đạo diện Bộ Chính trị quản lý, bậc 2, gồm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (không là Ủy viên Trung ương); Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam.

Chức danh, chức vụ lãnh đạo diện Ban Bí thư quản lý gồm 3 bậc; khung chức danh, chức vụ lãnh đạo diện cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý gồm 10 bậc.

Việc xác định vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị là cơ sở để thực hiện thống nhất công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Đây là căn cứ quan trọng để xem xét xếp lương và phụ cấp với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Đây cũng là cơ sở để cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương xây dựng danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý.

Vũ Tuân