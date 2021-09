Mộ rapper bị phá hoại

MỹPhần mộ của Pop Smoke - rapper qua đời đầu năm ngoái - bị đập vỡ hôm 11/9.

Trang TMZ đưa tin phiến đá cẩm thạch khắc tên anh, vách ngăn ngôi mộ bị đập vỡ. Theo các nhân chứng, những kẻ xấu dường như cố gắng lôi quan tài anh ra ngoài, để lại những vệt xước dài trên mặt đất. Đại diện nghĩa trang cho biết họ đã báo cảnh sát và gia đình của rapper ngay khi phát hiện sự việc. Cố nghệ sĩ an nghỉ ở nghĩa trang Green-Wood, thành phố New York.

Rapper Pop Smoke. Ảnh: Instagram realpopsmoke

Pop Smoke bị những kẻ đột nhập bắn chết tại nhà riêng hồi tháng 2 năm ngoái, hưởng dương 20 tuổi. Các nhân chứng cho biết có từ hai đến sáu kẻ đeo mặt nạ và mang súng ngắn tấn công anh.

Pop Smoke (tên thật: Bashar Barakah Jackson) sinh năm 1999, được đánh giá là nghệ sĩ triển vọng của phong trào Hip hop tại New York, tiếp bước các nghệ sĩ đi trước như Nas, Jay-Z hay The Notorious B.I.G. Âm nhạc của rapper đến nay vẫn được giới trẻ ưa chuộng.

Pop Smoke - Welcome to the Party Ca khúc "Welcome to the Party" của Pop Smoke. Video: Youtube Pop Smoke

Hôm 18/7, album phòng thu đầu tay của anh - Shoot for the Stars Aim for the Moon - đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Theo MRC Data, đây là CD phổ biến thứ ba trong năm 2020. Đến ngày 22/7 - một album khác của Pop Smoke - Faith - cũng đạt thành tích tương tự. Trước khi qua đời, anh phát hành album Meet the Woo 2, từng đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng Billboard 200.

