Mở quán karaoke cho khách vào sử dụng ma túy

Hải Phòng4 nhân viên điều hành quán karaoke New tại huyện An Dương bị công an bắt giữ với cáo buộc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quán karaoke New tại xã Nam Sơn, huyện An Dương, cho khách vào giữa mùa dịch. Ảnh: Công an cung cấp Ngày 11/6, Công an Hải Phòng thông tin, cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy đang tạm giữ hình sự 4 thanh niên để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke New ở xã Nam Sơn, huyện An Dương. 4 thanh niên bị tạm giữ, gồm: Lương Văn Bằng (35 tuổi), Lương Văn Duy (32 tuổi), Phan Thu Đông (35 tuổi) và Bùi Trí Phú (21 tuổi), cùng trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đều là nhân viên quán. Theo điều tra, lúc 1h ngày 9/6, lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke New tại số 129 Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, do Bùi Quang Học (28 tuổi, trú tại Đội 6, thôn Phù Tải 2, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) làm chủ. Qua kiểm tra, nhà chức trách phát hiện 31 khách hát có dấu hiệu tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy tại 2 phòng hát; test nhanh nước tiểu 19 trong số 31 người này dương tính với chất ma túy. Nhà chức trách đang điều tra mở rộng vụ án. Giang Chinh