Sẽ mở phân hiệu Học viện Tài chính ở tỉnh Hưng Yên

Phân hiệu Học viện Tài chính tại Hưng Yên sẽ được thành lập trên cơ sở trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, theo quyết định của Thủ tướng.

Quyết định phê duyệt chủ trương này do Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký cuối tuần trước, căn cứ đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chính phủ giao Học viện Tài chính chủ trì, phối hợp trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tòa nhà chính của Học viện Tài chính. Ảnh: AOF

Học viện Tài chính được thành lập năm 2001 trên cơ sở sáp nhập trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, Viện nghiên cứu Tài chính và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Tài chính. Trụ sở chính của học viện đặt tại phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Hiện trường đào tạo trình độ đại học, sau đại học về các lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, tiếng Anh tài chính và Tin học tài chính kế toán, quy mô hơn 20.000 sinh viên. AOF cũng có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng công nghệ quản lý để phục vụ hoạch định chính sách tài chính, kinh tế cho ngành và đất nước.

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh thành lập năm 2012, trực thuộc Bộ Tài chính. Trường có trụ sở tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, quy mô đào tạo khoảng 4.000 sinh viên.

Dương Tâm