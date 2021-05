Mổ nội soi ung thư tiêu hoá bằng cánh tay robot

TP HCMLần đầu tiên Việt Nam triển khai dụng cụ robot cầm tay thế hệ mới hỗ trợ mổ nội soi điều trị khối u tiêu hoá nhằm đạt độ chính xác cao hơn, hồi phục nhanh hơn.

"Dụng cụ nội soi có tính năng như cánh tay robot cơ học thế hệ mới là bước tiến vượt bậc trong việc đưa robot hỗ trợ phẫu thuật nội soi kinh điển điều trị bệnh lý đường tiêu hoá, có thể tiếp cận hầu như các ngóc ngách bên trong ổ bụng, lồng ngực để bóc tách, lấy triệt để tế bào ung thư di căn hạch", Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết.

Phương pháp này sẽ giảm nguy cơ gây tổn thương cho các cấu trúc quan trọng xung quanh, người bệnh ít đau sau mổ và tốc độ phục hồi nhanh chóng hơn so với phương pháp mổ nội soi truyền thống.

Là một dụng cụ hoạt động giống như tay người, cánh tay robot được gắn thêm động cơ và bộ phận điều khiển (điện hoặc cơ) vào tay cầm nội soi, giúp đầu phẫu thuật hoạt động như khớp cổ tay linh hoạt có thể gập góc và xoay. Thiết bị cũng bao gồm đèn nội soi tự động hóa thông qua giọng nói, laser, theo dõi bằng mắt và các phương pháp khác, cho phép bác sĩ điều khiển đèn nội soi mà không cần trợ lý cầm đèn nội soi.

Lâu nay, ung thư đường tiêu hoá có thể được mổ hở hoặc nội soi. Với sự hỗ trợ của cánh tay robot, khả năng bóc tách khối u và khâu nối dự kiến sẽ chính xác và tỉ mỉ hơn. Độ chính xác cũng cao và an toàn hơn do giảm nguy cơ gây tổn thương cho các cấu trúc quan trọng xung quanh. Người bệnh ít đau sau mổ và phục hồi nhanh hơn.

Là nơi đầu tiên tại Việt Nam triển khai dụng cụ nội soi như cánh tay robot thế hệ mới, bệnh viện đa khoa Tâm Anh HCM cho biết máy sẽ sớm được đưa vào mổ và sẽ có báo cáo khoa học trong ít tháng tới. Bệnh viện đang lên kế hoạch sẽ sử dụng dụng cụ nội soi như cánh tay robot thay thế hoàn toàn cho phẫu thuật nội soi kinh điển trong điều trị ung thư đường tiêu hoá.

Một hệ thống Robot Artis Pheno tại viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Ung thư đường tiêu hoá là một trong những loại ung thư phức tạp nhất do đường tiêu hoá nằm cạnh nhiều cơ quan, khối u dễ xâm lấn qua gan, phổi, trung thất, từ đó đòi hỏi kỹ thuật tiên tiến trong công tác điều trị.

Ung thư đường tiêu hóa có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm và can thiệp điều trị kịp thời, đúng cách. Ngày nay, các trang thiết bị hiện đại có thể giúp phát hiện ung thư đường tiêu hóa giai đoạn tiền khởi phát. Các chương trình tầm soát ung thư sớm với nhiều phương pháp cận lâm sàng hiện đại như vật lý, nội soi đến sinh học... Hệ thống nội soi thế hệ mới với khả năng phóng đại hình ảnh lên 140 lần, giúp phát hiện các sang thương ác tính ở giai đoạn sớm, từ đó có nhiều hướng điều trị phù hợp tiếp theo.

"Ví dụ như sau khi nội soi cắt polyp, chúng tôi phải để kiểm tra nguy cơ ung thư ngay tại Trung tâm giải phẫu bệnh tế bào của bệnh viện và sẽ có chiến lược theo dõi cho bệnh nhân. Cũng có nhiều trường hợp polyp nhỏ tăng sinh lành tính, nhưng không ít trường hợp đã có hình thành ung thư rất đáng tiếc", bác sĩ Hùng nói.

Một ca nội soi chẩn đoán ung thư đường tiêu hoá. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Về thực trạng ung thư đường tiêu hoá, theo số liệu thống kê của Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IACR, thuộc WHO), năm 2020 Việt Nam có 17.906 ca ung thư dạ dày (tăng 379 ca so với 2018), 16.426 ca ung thư đại trực tràng (tăng 1.693 ca so với 2018). Ung thư thực quản đứng thứ 15 trong những bệnh ung thư thường gặp nhất với 2.411 chẩn đoán mới, 2.222 ca tử vong mỗi năm.

Đáng lo ngại, ngày càng nhiều mắc bệnh ung thư này ở độ tuổi 20 đến 40. Theo các bác sĩ, có những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa như: gen di truyền, tuổi tác, ô nhiễm môi trường, lối sống, chế độ ăn uống...

Việc tầm soát ung thư tiêu hóa nên tiến hành sớm và định kỳ, đặc biệt với những người ở nhóm nguy cơ trung binh, nguy cơ cao như: gia đình có người bị ung thư tiêu hóa, người có vi khuẩn HP, người thường xuyên gặp bất thường về tiêu hóa, đại tiện ra máu...

Kim Anh