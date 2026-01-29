Mở lại phiên tòa vụ án mạng uẩn khúc tại chợ Xanh Dịch Vọng 40 năm trước

Năm 1985, từ vụ can đánh nhau khi mặc cả trong chợ Xanh Dịch Vọng, ông Lý Quang Hòa bị cáo buộc gây án mạng với một sinh viên, bỏ trốn suốt 40 năm.

Ngày 29/1, ông Lý Quang Hòa, 68 tuổi, bị TAND Hà Nội xét xử về tội Giết người, trong vụ án mạng cách đây 40 năm.

Phiên tòa từng được mở hai lần đầu hồi tháng 5 và tháng 9/2025 song HĐXX đều trả hồ sơ để xác định thêm lời khai của nhân chứng, điều tra rõ nguyên nhân tử vong, nhân thân của nạn nhân...

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX triệu tập một giám định viên của Tổ chức giám định pháp y Trung ương (nay là Viện Pháp y).

Bị cáo Lý Quang Hòa tại tòa chiều 29/1. Ảnh: Danh Lam

Theo cáo buộc, ngày 26/11/1985, hai nam sinh 18 và 19 tuổi của trường Tuyên huấn Trung ương (trụ sở tại Cầu Giấy, Hà Nội, nay là Học viện Báo chí Tuyên truyền), đến mua cá trong chợ Xanh Dịch Vọng. Do giá cao, hai người không mua, bị bà bán cá xúc phạm, dẫn đến xô xát, cãi vã.

Bị cáo Hòa, khi đó 17 tuổi, đang dọn hàng cho mẹ ở gần đó, ra can ngăn, nói không được đánh anh rể của bà bán cá do đây là một thương binh. Ông Hòa sau đó đánh hai nam sinh.

Theo VKS, hai nam sinh chạy về trường gọi thêm nhóm bạn học ra hỗ trợ, cùng ra khu vực chợ Xanh. Họ đập phá hàng trong chợ làm mẹ của bị cáo Hòa bị thương....

Bị cáo Hòa chạy về nhà kể chuyện cho em trai. Hai anh em cầm hai chiếc chân ghế gãy ra đầu ngõ thì gặp nhóm hơn 10 học viên đang đứng chặn.

Trong khi đánh nhau, bị cáo cầm thanh gỗ khua vào đám đông và đánh trúng đầu Trần Nam Trung, một trong các nam sinh. Nạn nhân tử vong sau 10 ngày.

Ông Hòa bỏ trốn, sống lang thang ở nhiều nơi và bị truy nã. Ngày 1/5/2024, ông về Hà Nội đầu thú, hiện bị tạm giam.

"Không chống trả, người chết hôm đó là tôi"

Hai phiên xét xử trước, bị cáo Hòa khai hôm xảy ra sự việc, hai sinh viên xông vào tấn công trước, và ông là nạn nhân chứ không phải "hùa theo đánh người" như cáo trạng nêu.

Bị cáo không có hung khí nên chỉ đẩy họ ra bằng tay không rồi chạy về nhà, bị nhóm gần 20 nam sinh đuổi kịp về đến ngõ. Thấy quá đông trong, trong khi chỉ có hai anh em, ông vơ được cây gỗ (chân ghế) khua loạn, chống trả vì sợ bị "đánh chết".

Ông khai khi bị đuổi đánh đã chạy lên đê đi lang thang không dám về nhà nhiều ngày, sau đó lang bạt nhiều nơi. Khi chạy khỏi nhà, ông khẳng định chưa ai ngã xuống đất như tài liệu điều tra nêu và không sát hại ai.

Theo lời khai của nhân chứng, hôm đó đang đá cầu trong sân với em trai ông Hòa thì thấy ông Hòa chạy về nói mẹ bị đánh, và phía sau là rất đông người đang đuổi theo. "Tôi không thấy anh Hòa cầm gì hoặc thấy tấn công ai, chỉ thấy rất đông người đuổi nhau chạy vòng quanh. Sau đó, tôi cũng không thấy ai nằm ở đó", nhân chứng trình bày.

Ông Minh, em trai ông Hòa, khai thấy anh trai chạy về trong tình trạng "máu me be bét, quần áo rách bươm", đã vào trong nhà cầm gậy gỗ ra tự vệ nhưng không đánh ai. Cùng lúc, ông thấy bị cáo Hòa cầm một thanh gỗ nhưng không cũng đánh được ai vì nhóm bên kia quá đông.

Ông Minh khai chỉ có hai anh em tham gia xô xát, nhưng người làng sau đó đã ra rất đông, "làm tắc đường từ Dịch Vọng đến Cầu Diễn". Ông cho rằng cần tính đến trường hợp "có thể người khác gây ra cái chết của bị hại".

Em gái của bị hại có mặt tại tòa, trình bày gia đình ở Hà Tĩnh nên không ai chứng kiến việc đánh nhau. Chỉ được thông báo, anh trai được chôn cất ở nghĩa trang Văn Điển. Ba năm sau, họ đưa hài cốt về quê.

Đại diện VKS cho rằng đủ cơ sở kết tội bị cáo, đề nghị tòa phạt 9-11 năm tù.

Nạn nhân nhập viện 10 ngày không có hồ sơ bệnh án

Bào chữa cho bị cáo Hòa, luật sư Bùi Thị Kim Liên nêu quan điểm nhiều tình tiết uẩn khúc mập mờ" Nạn nhân nhập viện, điều trị 10 ngày nhưng toàn bộ hồ sơ vụ án, bút lục không có tài liệu, hồ sơ bệnh án. Dù không thấy bệnh án nhưng lại có tới hai "Bản kết luận giám định pháp y".

Hai bản kết luận giám định pháp y cùng có số hiệu nhưng nội dung khác biệt. Một bản mô tả thông tin nạn nhân, tình trạng thương tích nhưng không có chữ ký nào, không rõ ai lập. Bản khác để đúng tên nạn nhân nhưng sai ngày mổ cấp cứu, ngày tử vong.

Luật sư cũng không có bất kỳ văn bản bút lục nào thể hiện cơ quan tiến hành tố tụng đã khám nghiệm tử thi, xác định cơ chế hình thành vết thương (do vật sắc nhọn hay do vật tày) tác động, các dấu vết thương tích, dấu vết trên tang vật ra sao, để dẫn đến cái chết của nạn nhân.

"Vậy căn cứ nào để buộc tội ông Hòa là người trực tiếp gây ra cái chết do sập hộp sọ cho nạn nhân?", luật sư nêu quan điểm.

Luât sư cho rằng cơ quan điều tra không có kết quả thực nghiệm điều tra, khám nghiệm hiện trường. Các nhân chứng và người liên quan, dù khai nhiều mâu thuẫn nhưng không có đối chất.

Theo luật sư cùng ngày xảy ra vụ án, nhà của gia đình bị cáo và cha mẹ còn bị đốt phá hoàn toàn. Vụ phóng hỏa được cơ quan điều tra khi đó xác định hành vi phá hoại tài sản là do nhóm học viên gây ra. Song các bút lục hồ sơ không thể hiện có kết luận điều tra, ai, cá nhân nào, những ai nào đã thực hiện hành vi.

Phiên tòa đang tiếp tục diễn ra.

Thanh Lam