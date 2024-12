Mở lại phiên tòa nam sinh đánh chết bé trai lớp 8

Hà NộiSau một tháng được hoãn xét xử vì sức khỏe không đảm bảo, hôm nay Trương Văn Minh, 16 tuổi, ra tòa với cáo buộc khi bênh em trai đã đánh nam sinh lớp 8 tử vong.

Ngày 17/12, bị cáo Trương Văn Minh, 16 tuổi, bị TAND quận Long Biên xét xử về tội Cố ý gây thương tích.

Chánh án TAND quận Long Biên làm chủ tọa. Do bị cáo và bị hại đều dưới 18 tuổi, phiên tòa được bố trí trong phòng xét xử thân thiện, không có bục khai báo dành cho bị cáo. Thẩm phán mặc trang phục làm việc hành chính của tòa án nhân dân, không mặc áo choàng.

Phiên tòa từng bị hoãn hôm 19/11, do Minh không đủ điều kiện sức khỏe để đưa từ trại tạm giam đến tòa, theo cán bộ hỗ trợ tư pháp. Sáng nay, nhiều người dân có mặt từ sớm, tập trung trước cổng TAND quận Long Biên theo dõi diễn biến phiên xét xử. Nhiều các hàng rào an ninh được thiết lập bên ngoài để đảm bảo an ninh, hạn chế tụ tập gây rối.

Mẹ nạn nhân (thứ hai từ phải sang) được người thân dìu đến tòa hôm 19/11. Ảnh: Hải Thư

Theo kết luận điều tra vụ án, khoảng 15h10 ngày 17/3, bé trai 12 tuổi ra sân đình Lệ Mật chơi và bị một nam sinh lớp 8 tát vào mặt. Bé chạy đi gọi anh trai là Trương Văn Minh, học sinh lớp 10, nhờ giải quyết mâu thuẫn.

Hai anh em Minh đi bộ ra sân đình Lệ Mật, dọc đường gặp bố và kể lại sự việc. Ba bố con đi xe máy quay lại. Đến cổng đình, người bố bảo hai con đi vào sân, gặp ông nội đang ở đó, rồi quay xe về.

Theo công an, thấy Minh đấm nam sinh lớp 8 ngã ra đất, bố chạy vào can rồi chở hai con về. Quay lại sân đình, bố Minh thấy nam sinh lớp 8 bị choáng, mặt tái nên đưa vào bệnh viện cấp cứu.

10 ngày sau, gia đình đưa nam sinh về Bệnh viện đa khoa Phú Thọ điều trị trong tình trạng hôn mê sâu. Ngày 21/5, nạn nhân tử vong sau hơn hai tháng điều trị.

Tại kết luận điều tra, nhà chức trách xác định bố bị can Minh "không đồng phạm với hai con trong việc gây thương tích cho nạn nhân". Em trai bị cáo Minh là đồng phạm gây thương tích nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Hải Thư