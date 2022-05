Mở lại nhiều cửa khẩu dọc biên giới Việt Nam - Lào

Nhiều cửa khẩu dọc biên giới Việt Nam - Lào như Lao Bảo, La Hay, Nậm Cắn trở lại trạng thái bình thường như trước thời điểm bùng phát dịch Covid-19.

Sáng 9/5, tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, khi làm thủ tục xuất cảnh qua Lào, tài xế từ Việt Nam chỉ cần xuất trình chứng nhận tiêm đủ vaccine Covid-19 cho phía Lào là được xuất cảnh. Trước đó, tài xế hai phía không được phép qua lại mà phải đổi tài xế. Mỗi xe hàng cần có hai tài xế điều khiển ở hai nước để phòng dịch Covid-19.

Tài xế làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Quang Hà

Các trường hợp khác xuất cảnh sang Lào làm việc chỉ cần có chứng nhận tiêm chủng Covid-19. Với người xuất cảnh qua Lào từ 12 tuổi trở lên, chưa có chứng nhận tiêm đủ vaccine thì cần có kết quả xét nghiệm nhanh Covid-19 âm tính trong 48 giờ. Việc thông thương bình thường cũng áp dụng với cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đakrông).

Việc Chính phủ Lào cho phép mở cửa trở lại các cửa khẩu giúp người dân, du khách đi lại dễ dàng hơn. Các cửa khẩu không còn phải đổi tài xế nên thời gian thông quan rút ngắn, không còn ùn ứ dọc quốc lộ 9 trước cửa khẩu Lao Bảo. Ngoài ra, người dân huyện Hướng Hóa có cơ hội để sang Lào làm ăn, buôn bán.

Người dân làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phương Linh

Tương tự, tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An, thủ tục xuất và nhập cảnh qua Lào cũng được nới lỏng. Trong sáng 9/5, Biên phòng Nghệ An đã làm thủ tục cho hơn 30 người xuất nhập cảnh. Người xuất cảnh chủ yếu là lao động quê Nghệ An qua Lào làm việc; người nhập cảnh phần lớn là sinh viên Lào đang theo học ở các trường đóng trên địa bàn. Ngoài ra, 5 xe chở vật liệu từ Nghệ An cũng qua cửa khẩu trong sáng nay.

Theo lãnh đạo đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, dự báo những ngày tới nhu cầu qua lại tại cửa khẩu tăng hơn. Thời điểm dịch Covid-19 chưa bùng phát, bình quân mỗi ngày có 100-120 người qua lại cùng hàng chục xe chở vật liệu và hàng nông sản.

Ngày 7/5, Văn phòng Thủ tướng Lào thông báo biện pháp xuất nhập cảnh và biện pháp nới lỏng điều kiện phòng chống Covid-19 trong nước, áp dụng từ ngày 9/5. Theo đó, Lào mở cửa mọi cửa khẩu quốc tế đối với hoạt động xuất nhập cảnh của công dân Lào, ngoại kiều, người nước ngoài và người không có quốc tịch; cho phép công dân các nước có Hiệp định miễn trừ thị thực với cả song phương và đơn phương được nhập cảnh Lào mà không cần xin visa.

Khi đến Lào, người nhập cảnh không cần xét nghiệm tại sân bay hoặc cửa khẩu đường bộ hoặc đường thủy. Người có xác nhận tiêm chủng đầy đủ có thể nhập cảnh Lào như bình thường mà không bị yêu cầu xét nghiệm cả từ khi khởi hành hoặc lúc vừa nhập cảnh.

Hoàng Táo - Nguyễn Hải