Mở hộp MacBook Pro 14 dùng chip M3

Apple M3 là chip máy tính đầu tiên trên thế giới sản xuất trên tiến trình 3 nm. Với vi xử lý này, MacBook Pro 14 inch M3 nhanh hơn 60% so với MacBook Pro 13 inch tích hợp chip M1 trong khi vẫn cho thời lượng pin 22 tiếng. Nếu sử dụng model trang bị chip M3 Pro, hiệu suất sẽ nhanh hơn 40% so với bản dùng chip M1 Pro tương ứng. Các tùy chọn dùng chip M3 Max sẽ hỗ trợ bộ nhớ cao nhất 128 GB để cải thiện quy trình xử lý công việc trong các ứng dụng như MATLAB, DaVinci Resolve. Apple cũng cho biết MacBook Pro sử dụng M3 Max nhanh hơn 11 lần so với các máy chạy chip Intel năm 2021.