Mở hộp MacBook Air 15 inch dùng chip M3

Apple chủ yếu so sánh hiệu năng của bản dùng M3 (bên trên) so với M1, như thao tác bảng tính Excel nhanh hơn 35%, chỉnh sửa video trong Final Cut Pro nhanh hơn 60%. Điều này cho thấy thế hệ mới không phải bản nâng cấp lớn so với model dùng M2 (bên dưới).

MacBook Air 15 inch sử dụng màn hình Liquid Retina độ sáng 500 nit, hiển thị một tỷ màu, camera chuẩn Full HD dạng tai thỏ. Độ sắc nét khó nhìn thấy điểm khác biệt so với MacBook Pro nhưng độ sáng tối đa thấp hơn.