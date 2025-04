Mở hộp Mac Studio 2025 - 'Siêu xe' trên đường đua AI

Phiên bản Mac Studio dùng chip M4 Max (trong hình) là lựa chọn hướng tới người dùng chuyên nghiệp như chỉnh sửa video, chuyên gia hiệu chỉnh màu (colorist), nhà phát triển, kỹ sư, nhiếp ảnh gia, chuyên gia sáng tạo.

Trong khi đó, lựa chọn M3 Ultra bao gồm CPU 32 lõi với 24 lõi hiệu năng và 8 lõi tiết kiệm điện, cho hiệu năng nhanh hơn 1,5 lần so với M2 Ultra và 1,8 lần so với M1 Ultra. M3 Ultra cũng sở hữu GPU lớn nhất trong mọi chip của Apple là 80 lõi đồ họa, cho hiệu năng nhanh gấp đôi M2 Ultra và nhanh hơn 2,6 lần so với M1 Ultra.

Chip M3 Ultra được chế tạo bằng cách sử dụng cấu trúc đóng gói UltraFusion, liên kết hai khối M3 Max thông qua 10.000 kết nối tốc độ cao cho độ trễ thấp và băng thông lớn. Điều này cho phép hệ thống coi các khối kết hợp như một chip duy nhất, mang đến hiệu năng mạnh trong khi vẫn giữ khả năng tiết kiệm điện. UltraFusion giúp tập hợp tổng cộng 184 tỷ bóng bán dẫn trên một con chip.