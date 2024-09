Mở hộp iPhone 16 và 16 Plus chính hãng trước khi bán

iPhone 16 (bên trái) so dáng với iPhone 16 Plus. Cả hai máy đều nhẹ, phần viền xung quanh được làm nhám nhưng khi mới cầm vẫn cảm giác hơi trơn. Các cạnh được bo cong nên không bị cấn tay, dùng thời gian dài thoải mái hơn hai dòng Pro và Pro Max tương ứng.

Năm nay, các mẫu iPhone tiêu chuẩn sử dụng chip Apple A18, giới hạn hơn ở một vài thông số CPU, GPU so với dòng Pro. Bộ xử lý Neural Engine 16 lõi trên A18 vốn được tối ưu hóa cho các mô hình tạo sinh lớn, cho phép chạy mô hình học máy nhanh gấp hai lần so với chip A16 Bionic của iPhone 15. Trong khi đó, CPU 6 lõi nhanh hơn 30%, sử dụng năng lượng ít hơn 30%, GPU 5 lõi nhanh hơn 40% và tiết kiệm điện hơn 35% so với A16 Bionic.